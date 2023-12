Elfogadták az új migrációs paktumot az uniós bürokraták + videó

Megosztás itt:

Több mint 8 éve döntött úgy a magyar kormány, hogy kerítést emel az ország déli részén, biztonsági zónát hoz létre, és szigorúan fellép a bevándorlókkal szemben, hogy védje hazánk és az Európai Unió területét.

A migrációpárti balliberális brüsszeli elitnek azonban ez akkor sem tetszett, és azóta sem tetszik. A kormány álláspontja szerint ezért támadja minden lehetséges módon Magyarországot, és folytat bosszúhadjáratot hazánk ellen.

A magyar kormány szerint a bevándorláspárti Soros-hálózathoz köthető uniós döntéshozók nem véletlenül igyekeznek minél nagyobb nyomást gyakorolni hazánkra.

Azért is siethettek egyébként az új szabályok elfogadásával, mert közeledik az EP-választás, és tartanak attól, hogy a választás után már nem lenne meg hozzá a többség

– mondta Dömötör Csaba.

Az új migrációs paktum értelmében súlyos pénzbüntetést kapnak azok az országok, amelyek nem hajlandók a migránsokat kötelező kvóta szerint befogadni.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kiemelte, a paktum egyenes út lenne a migránsgettók létrejöttéhez, amelyet a magyar kormány ellenez.

Benne van a csomagban a régóta vitatott elosztási kvóta, tehát meghatározzák, hogy egy-egy adott tagországnak hány migránst kell befogadnia. De ezen is túlmennek, mert az is benn van az új csomagban, hogy a válsághelyzetekben meg lehet haladni ezeket a számokat, ami gyakorlatilag felső létszámkorlát nélküli befogadást jelenthet a tagállamok számára. És hogy mikor van válsághelyzet, azt ők mondanák meg. Az új csomag felülírná a jelenlegi magyar menekültügyi eljárásokat is. Az egésznek az lenne a következménye a gyakorlatban, hogy Magyarországon is migránsgettók jönnének létre – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.