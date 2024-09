Elfogadta az ukrán parlament több kormánytag lemondását

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a törvényhozás 241 szavazattal támogatta Olha Sztefanyisina lemondását az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesi posztról. Zseleznyak hozzátette: Sztefanyisina továbbra is az európai integrációval foglakozik majd, de ő lesz az igazságügyi tárca új vezetője is.

