Elfogadta az Európai Parlament külügyi bizottsága az Ukrajna-jelentést + videó

Megosztás itt:

A Külügyi Bizottság 55 igen szavazattal, 12 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt a jelentést, amely Ukrajna EU-csatlakozási előkészületeit vizsgálja. A képviselők megerősítették elkötelezettségüket Ukrajna függetlensége és területi integritása mellett, és felszólították az EU-t, hogy a lehető legszélesebb körű nemzetközi támogatást biztosítsa Kijevnek. Mint a közleményben írták: a békés megoldásnak tiszteletben kell tartania az ukrán nép akaratát, és nem kényszerítheti ki azt egy külső szereplő. A jelentés elismeri Ukrajna demokratikus reformtörekvéseit, de hangsúlyozza: tovább kell erősíteni a jogállamiságot, az igazságszolgáltatás függetlenségét és a korrupció elleni küzdelmet. Kiemelték, hogy ezek a reformok nemcsak az EU-tagság, hanem az újjáépítés és a gazdasági bizalom szempontjából is kulcsfontosságúak. A képviselők azt is ajánlják az Európai Bizottságnak, hogy mielőbb nyissa meg a tárgyalócsoportokat Ukrajnával, ha a reformok folytatódnak. Mindeközben aggodalmukat fejezték ki az USA politikájának esetleges változása miatt is a képviselők, és hangsúlyozták: az EU-nak stratégiai szövetségesként kell kitartania Ukrajna mellett. Ez magában foglalja a katonai és pénzügyi támogatás gyorsítását, az elszámoltathatósági mechanizmusok fenntartását, valamint az orosz energiahordozókról való leválás felgyorsítását is. Az ügyet vivő úgynevezett jelentéstevő, a néppárti Michael Gahler úgy fogalmazott: „Csodáljuk és határozottan támogatjuk Ukrajnát, és szeretnénk stabilizálni és felgyorsítani európai útját.” Tehát összegezve: ez a jelentés az első bővítési jelentés Ukrajnáról a háború kitörése óta, illetve Ukrajna EU-tagjelölti státuszának megadása és a csatlakozási tárgyalások megkezdése óta. A bővítési jelentések, mint amilyen ez a mostani is, a Parlament válasza a Bizottság éves jelentéseire, amelyek a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokról szólnak az uniós csatlakozási folyamatban. Most még nem az egész Európai Parlament, hanem csak a külügyi szakbizottság fogadta el ezt a jelentést, a plenáris szavazás valószínűleg ősszel lesz majd esedékes.