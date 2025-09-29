Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Megosztás itt:

Magyarország szerint immáron az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) bíróválasztása is a Brüsszelből és Strasbourgból irányított politikai hadjárat terepe lett. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) ugyanis eljárási okokra hivatkozva, kétharmados többséggel elutasította a magyar bírójelöltek listáját, noha azok korábban zöld jelzést kaptak.

Németh Zsolt fideszes Külügyi Bizottsági elnök szerint ez a lépés egyenesen "érthetetlen és elfogadhatatlan", és nem más, mint a Magyarország elleni hecckampány folytatása, amely súlyosan veszélyezteti az EJEB független működőképességét. A döntés miatt a magyar bíróválasztás késedelmet szenved, ami a kormány szerint ismét csak azt bizonyítja, hogy az ideológiai szempontok fontosabbak, mint a jogszabályok betartása.

Forrás: MTI

Fotó: Canva