Elérte Mexikót a Gamma ciklon

Átszervezéseket kell végrehajtani az egészségügyben és növelni a teherbírói képességét - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta, a koronavírus gyorsabban fertőz, mint korábban, amíg nincs vakcina, addig a védekezésé a főszerep. A kormányfő hozzátette, a hazai egészségügyi rendszer akár 400 ezer fertőzöttet is képes ellátni, ehhez szükség esetén 32 ezer kórházi ágy, 2000 lélegeztető gép, és a működtetésükhöz szükséges ápoló és orvos áll rendelkezésre. Tíz évvel ezelőtt történt a vörösiszap-katasztrófa: a MAL Zrt. Ajka melletti tározójából kiömlő vörösiszap három települést öntött el. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta: a katasztrófa utáni összefogás a nemzet nagyságát is megmutatta. Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara által előterjesztett, soha korábban nem látott mértékű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Azzal, hogy miniszterelnök elfogadta a Magyar Orvosi Kamara bértábla javaslatát, megteremtette a hálapénzmentes, megfelelő orvosi szakmai munka lehetőségét - jelentette ki Kincses Gyula, a MOK elnöke. 858 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Meghalt 10 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 822-re emelkedett, 7470-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma: 22 081. Magunk és mások egészségét óvhatjuk meg a járványügyi szabályok betartásával – írta közösségi oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: emellett a gazdaság és az egészségügyi ellátórendszer védelmét is biztosítja az odafigyelés. Öt településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Balatonszemesen, Cserdiben és Bostán polgármesterre szavaznak az arra jogosultak. Cserhátsurányban és Abaújszolnokon pedig polgármesterre és önkormányzati képviselőkre is voksolnak. Paprikaspray-vel fújtak le hajléktalanokat az erzsébetvárosi közterület-felügyelők - írta a Telex egy szemtanú Facebook-bejegyzésére hivatkozva. Személyi sérülés nem történt, de 110 helyen okozott károkat a viharos időjárás országszerte. A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint a legtöbb gondot a fakidőlések és az ág-leszakadások eredményezték. Az országos razziák után a következő napokban megyei akciók során ellenőrzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a gazdaság szereplőit. Megálmodta, kihirdette, majd frissen alapított cégével meg is nyerte saját pályázatát az újpesti momentumos városvezetés - derül ki az Index cikkéből. A Wizarts tíz kültéri vetítésére előadásonként 620 000 forintot fizetett ki az önkormányzat. A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs a héten jelentős adóügyi könnyítésekről döntött, amelyek fókuszában az adóbürokrácia jelentős csökkentése állt. Az adóhivatal a vállalkozások helyett dolgozva már jövőre áfabevallási-tervezetet ajánl ki. Egyszerűbbé válik az adótartozások rendezése és a helyi iparűzési adóbevallások rendszere is - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Addig nem szűnik meg a nyomás sem a görög, sem a magyar határon, amíg az Európa Unió nem teszi világossá, hogy területére csak szabályosan lehet bejönni - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután görög kollégájával tárgyalt. Nemcsak a brüsszeli, hanem a magyar baloldal is egyetért az Európai Bizottság jelentésével, amely a magyar jogállamisággal szemben fogalmazott meg kritikát. A DK és a Liberális Párt is objektívnek és megalapozottnak tartja a dokumentumot. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Soros György áll a jelentés mögött. Hollik István azt mondta: nem meglepő, hogy a balliberális pártok képviselői ismét saját nemzetüket támadják. Csakis az Orbán-ellenesség köti össze az ellenzéki összefogás pártjait, minden másban különbözőek. Erről Dobrev Klára beszélt legújabb Facebook-videójában. Szégyen, hogy Matteo Salvinit és nem az embercsempészeket állítják bíróság elé - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Az államügyész szerint nem történt törvénysértés, ezért a vád elejtését szorgalmazta Matteo Salvini perében. A jobboldali olasz politikus ellen a migránsok feltartóztatása miatt indult bírósági eljárás. A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké pedig 24 168 711 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint. Romániában két hete a fertőzés ismét gyorsuló ütemben terjed, amit a hatóságok a szeptember közepén kezdődött új tanévvel és az önkormányzati választások előtti kampánnyal magyaráznak. Szerda óta folyamatosan 2000 feletti a napi fertőzöttek száma. Lengyelországban új rekordnak számít a 24 órán belüli 2367 regisztrált fertőzött. A 38 milliós országban eddig már több mint 98 ezren kapták el a kórt és 2604 halálos áldozatról tudnak. Franciaországban 16 972 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában, ez a legmagasabb napi növekmény a járvány kezdete óta - közölték a francia hatóságok. Brazíliában 26 310-zel nőtt a koronavírussal fertőzöttek és 599-cel a vírus okozta kórban elhunytak száma az utóbbi 24 órában - közölte a helyi egészségügyi minisztérium szombaton. Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 ezer 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re emelkedett a közzétett hivatalos adatok szerint. Harmadik egymást követő napon döntött rekordot Lengyelországban az új koronavírus-fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 2367 új esetet regisztráltak - közölte a varsói egészségügyi minisztérium. Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött. Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben. A házi készítésű bomba belsejében a tűzszerészek szögeket, csavarokat és petárdákban használt robbanószert találtak, majd hatástalanították. Ismét ezrek tüntettek a bolgár fővárosban a kormány lemondását követelve. A 3 hónapja tartó tiltakozó akciók résztvevői mellett a baloldali államfő és az ellenzéki szocialista párt is a miniszterelnök jobbközép kabinetjének távozását sürgeti. A jereváni kormány tájékoztatása szerint a hegyi-karabahi erők újabb 51 katonája esett el a harcokban az azerbajdzsáni csapatok ellen vívott küzdelemben a vitatott hovatartozású területen. Örményország történetének talán legdöntőbb pillanatával néz szembe - jelentette ki beszédében Nikol Pasinján örmény kormányfő a Hegyi-Karabahban kiújult fegyveres konfliktusra utalva. Békemegállapodást írt alá a szudáni kormány a lázadó csoportok vezetőivel, ezzel lezárulhat az országban 17 éve dúló fegyveres konfliktus. Egy tűzoltó meghalt és legalább 19 ember eltűnt Franciaország délkeleti részén az elmúlt napok felhőszakadásai által okozott áradásokban. Országos vészhelyzetet hirdettek Paraguayban a pusztító erdőtüzek miatt. A dél-amerikai országban több mint ötezer helyen lángol az erdő, nagy részt az ökológiai szempontból kiemelten értékes nyugati régióban. Két autó ütközött Eger és Szarvaskő között vasárnap délelőtt, ezért a 25-ös főutat teljes szélességében lezárták - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Csaknem félszáz autóbuszt és történelmi jelentőségű repülőgépeket lehet megnézni hétvégén a ferihegyi Aeroparkban. A rendezvény alapötletét a két régi magyar márkanév, az Ikarus és a Malév közös történelme adta. Hetven határsértőt találtak a magyar és román rendőrök négy kamion ellenőrzésekor szombatra virradóra a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Felavatták Márton Áron, Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló római katolikus püspökének szobrát Kaposváron. Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) júliusban megválasztott elnöke szerint a szükséges konszolidáció után elindult az a megújulási folyamat is, amely remélhetőleg megalapozhatja a sportág sikeres jövőjét Magyarországon. A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub honlapja szerint egyik játékosukat sem engedik el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominiknak is maradnia kell. Női kosárlabda NB I: ELTE BEAC Újbuda - Aluinvent DVTK 68:73 Férfi vízilabda OB I: KSI SE - BVSC Zugló 10:20; Szolnoki Dózsa - UVSE Hunguest Hotels 14:8