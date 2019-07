Elengedte a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó sofőrt

A bevándorláspárti baloldal bosszút akar állni Magyarországon, nem tisztelik, sőt semmibe veszik a magyar emberek döntését, a választók akaratát - mondta Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő. A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, a baloldal lebukott, hiszen a hírek szerint az Európai Parlament szocialista frakciója belső levélben köszönte meg embereinek, hogy megtorpedózták a Fidesz-KDNP képviselőinek szakbizottsági jelöléseit. Elfogadhatatlannak nevezte a magyar ellenzéki képviselők Európai Parlamentbeli viselkedését Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Összességében 80 milliárd forintos adócsökkentést hoz, hogy az Országgyűlés pénteken elfogadta a 2020-as központi költségvetést és a jövő évi adóváltozásokat - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 2020-as költségvetésben benne van a lehetőség arra, hogy a kormány segítse a gazdaság növekedését, a versenyképességet és az állampolgárok életfeltételeinek javulását – véli Vadász György, a Magyar Iparszövetség elnöke. Gazdálkodási biztonságot jelent, hogy már júliusban elfogadták a költségvetést - értékelt Boros Imre közgazdász. A július 1-jén elindított családvédelmi akcióterv megerősíti a családok anyagi helyzetét, és segíti a fiatalokat az életkezdésben – mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Mediaworks vidéki napilapjaiban megjelent interjúban. Az idősek továbbra is számíthatnak arra, hogy amíg polgári kormány van Magyarországon, szavakban és tettekben is megbecsülik őket – írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormány az Idősek Tanácsával közösen folyamatosan segíti a nyugdíjasok fizikai állapotának javítását is. Ezt a célt szolgálja az Országos Gyalogló Idősklub-hálózat. Magyarországon az elmúlt években több mint 33 százalékkal nőttek a nyugdíjak; 2016 óta a nyugdíjasok és az egyéb rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülők nyugdíjprémiumot és Erzsébet-utalványt kaptak összesen mintegy 170 milliárd forint értékben. Az LMP szerint a kormánynak előbb-utóbb emelnie kell a felnőttek utáni otthonápolási díj jelenlegi, elfogadhatatlanul alacsony mértékén - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Kétharmados többséggel döntött Demeter Márta mentelmi jogának felfüggesztéséről az Országgyűlés. A DK nem lesz ott az ózdi Janiczak Dávidot támogató szervezetek között. Az embereknek bizonyíték kell, mert elvesztették a hitüket - hangsúlyozta a Mi Hazánk elnöke a párt első kongresszusán. Torczkai László hozzátette: ezért mindenkinek látnia kell, hogy a Mi Hazánk tagjai mindenhol jelen vannak, dolgoznak és mozgalmi jelleggel, önerőből is bátran szembe mennek a magyar népet veszélyeztetőkkel, legyen az migráns vagy cigány bűnöző. Polgármesteri teendői helyett az országos politikával foglalkozik Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter - írja a Magyar Nemzet. Öt éven belül mintegy 1700 milliárd forint értékben fejleszti a kormány a vasúti közlekedést - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Közös programot indít az Agrárminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség annak érdekében, hogy növeljék a mezőgazdasági területek biztonságát - jelentette be Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. A japán tulajdonú Toray Industries Hungary Kft. lítium akkumulátorokhoz használt szeparátor filmet előállító üzemet épít 127 milliárd forintos ráfordítással Nyergesújfalun - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kormány nem a problémát akarja Európába hozni, hanem a segítséget akarja odavinni, ahol a problémák vannak - jelentette ki a Süddeutsche Zetiungnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Először rendeznek a francia nemzeti ünnep alkalmából tűzijátékot a dél-franciaországi Nizzában a három évvel ezelőtti, 86 halálos áldozattal járó teherautós merénylet óta - jelentette be a város vezetése. Telefonon beszélt egymással az iráni és brit külügyminiszter a brit haditengerészet által a múlt héten Gibraltárnál lefoglalt iráni tartályhajó ügyében. Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy vasárnap legalább 10 amerikai városban megkezdik az illegális migránsok kitoloncolását. Összecsaptak a rendőrökkel a Kínához közeli Sheung Shui városában tüntető hongkongiak, akik a kínai kereskedők jelenléte elleni tiltakozásul vonultak utcára. Véget ért az összecsapás a szomáliai biztonsági erők és az al-Shabaab terroristái között Kismayóban, a támadásban legkevesebb 26-an meghaltak és 56-an megsebesültek - mondta Mohamed Abdi helyi rendőrtiszt. Legkevesebb 14 civil, köztük hat gyerek vesztette életét a szír kormányerők és orosz szövetségeseik légicsapásaiban az északnyugat-szíriai, dzsihadisták és lázadók uralta Idlíb tartomány területén. A gibraltári hatóságok óvadék ellenében szabadon engedték a múlt hét óta feltartóztatott iráni tankhajó legénységét. Halálos kimenetelű földcsuszamlások voltak Nepálban. Legkevesebb 17 ember életét vesztette; sok az eltűnt és sérült. Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki két napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varazdin közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben 3 magyar súlyosan megsérült - írta a Jutarnji List c. horvát napilap. Mentőautóval ütközött össze egy kocsi a 82-es főúton, Veszprémvarsánynál. Az eddig tisztázatlan körülmények között történt karambolban egy ember a helyszínen meghalt. Árokba hajtott és a helyszínen belehalt sérüléseibe egy 55 éves kerékpáros férfi Budapesten, a Budakeszi úton. Kisebb, 2,4-es erősségű földrengés volt Biatorbágy közelében - közölte Győri Erzsébet, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szeizmológusa. A rendőrség mindaddig folytatja a kutatást, amíg reális esély van a dunai hajóbaleset utolsó eltűntként keresett koreai áldozatának megtalálására – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Tizennyolc migránst találtak egy német kamionban a magyar és román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen. A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították a világháborús bombát a Rákospalota-Újpest vasútállomásnál. Rasovszky Kristóf aranyérmet szerzett a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. A kalapácsvető Halász Bence ezüstérmet nyert a svédországi Gävlében zajló U23-as atlétika Európa-bajnokságon. A 81 kilogrammos Ungvári Attila bronzérmet nyert a Papp László Sportarénában zajló cselgáncs Grand Prixen. A 63 kilogrammos Özbas Szofi ötödik lett a Papp László Sportarénában zajló cselgáncs Grand Prixen. A magyar női vízilabda-válogatott az oroszok legyőzésével döntőbe jutott Universiade versenyén, Nápolyban. A magyar férfi vízilabda-válogatott nem jutott döntőbe a felsőoktatásban tanuló sportolók olimpiájának tartott Universiadén, Nápolyban.