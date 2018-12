Elengedi a migránskvótára vonatkozó követelését Németország

A Financial Times szerint egy olyan német–francia jegyzék készült, amely szerint egy szolidaritási mechanizmusra van szükség. A frontországokból kellene ugyan áttelepíteni az unió belsejébe a menedékkérőket, de a tagországoknak lehetőségük lenne arra, hogy a menekültek átvétele helyett más módon vegyenek részt a szolidaritásban. Ez – a Financial Times szerint – Magyarországnak is kedvezne, amely a kezdetektől fogva elutasítja a menekültek kötelező szétosztására vonatkozó kvóta bevezetését.