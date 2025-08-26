Keresés

Elemi erővel csapott le a Kajiki tájfun Vietnámra

2025. augusztus 26., kedd 08:25 | MTI
áldozatok tájfun Vietnám Kajiki

Legkevesebb hárman életüket vesztették és tízen megsérültek a Kajiki tájfun pusztítása miatt Vietnámban - közölték kedden az ország hatóságai, egyúttal fölcsuszamlásokra és áradásokra is figyelmeztették a lakosságot.

  • Elemi erővel csapott le a Kajiki tájfun Vietnámra

A trópusi vihar csaknem hétezer házat rongált meg, mintegy 28 800 hektárnyi rizsföldet tarolt le és 18 ezer fát döntött ki a kormány közleménye szerint. Az erős szél miatt 331 villanyoszlop is kidőlt, ami komoly áramkimaradásokat okozott Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen és Phu Tho tartományban.

Hanoi utcáit a közlekedést megbénító árvíz öntötte el a kedd reggel érkezett felhőszakadás miatt. Az autók néhol teljesen elmerültek az áradó vízben, amely a lakóházakat is körbevette.

A főváros legnagyobb tava, a Ho Tay az esőzés miatt kiáradt.

Az árvíz Bac Ninh tartományban szintén számos falut elvágott a külvilágtól az állami média közlése szerint.

A Kajiki tájfun hétfőn délután érte el Vietnám északi partvidékét. Azóta trópusi viharrá mérséklődve Laosz felé tart a vietnámi meteorológia szolgálat jelentése szerint.

A meteorológusok azonban arra figyelmeztették a lakosságot, hogy Vietnám északi régióiban folytatódik a felhőszakadás, és hat óra alatt akár 150 milliméter csapadék is hullhat, ami földcsuszamlásokat és villámárvizeket okozhat.

A kormány a tájfun érkezése előtt mintegy 600 ezer ember kitelepítését rendelte el Thanh Hoa, Quang Tri, Hue és Danang tartományban, ahol több mint 152 ezer lakóházat veszélyeztet a vihar. Az evakuálásban és a mentésben több mint 16 500 katona és félkatonai szervezetekhez tartozó 107 ezer alkalmazott segédkezik az állami média közlése szerint.

Kedden Thanh Hoa és Quang Binh tartományban két repülőtér továbbra is zárva maradt, miután a légi forgalmat hétfőn leállították a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

Fotó forrása: Shutterstock

