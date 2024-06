Elegük van a spanyoloknak a tömegturizmusból + videó

Megosztás itt:

Nem elég, hogy egyre drágábbak az albérletek, már hosszú távú szerződést is csak elvétve lehet albérlőként kötni Spanyolországban. Gyökeresen megváltozott az ingatlanpiac, egy korábban havi 400 euróba kerülő lakás mostanra van hogy a duplájába kerül. De probléma az is, hogy a lakástulajdonosok nagy része nem hajlandó éves szerződést kötni a bérlőkkel és ennek az az oka, hogy a rengeteg turista miatt nyáron sokkal jobban megéri nekik rövid távra kiadni a lakásukat. A gond ezzel az, hogy sok családnak emiatt az új szokás miatt a turisztikai szezon közepén kell vészmegoldást találnia, ha fedelet akar a feje fölé.

A spanyoloknak annyira elegük van ebből, hogy pár napja például helyiek egy csoportja élőlánccal akadályozta meg, hogy a nyaralók bejussanak Mallorca egyik legkedveltebb strandjára és szó szerint hazazavarták őket. Tavasszal pedig már több mint tízezer fős tüntetéseket is tartottak a Kanári és a Beleár szigetvilágban is a tömegturizmus ellen. Ott azt is kiemelték, hogy a turistavárosok többsége élhetetlen, mozdulni sem lehet egész évben, a helybeliek pedig kiszorulnak a megszokott környezetükből a nyaralódömping miatt. Több tüntető arra is felhívta a figyelmet a transzparensén, hogy a spanyol átlagfizetések 70-80 százalékát már az albérleti díjak emésztik fel, a fiatalok emiatt például önálló bérlésben nem is tudnak gondolkodni, sőt még párban is alig lehet kitermelni a lakhatási költségeket.

Barcelona polgármestere közölte, hogy véget vet ennek a fenntarthatatlan állapotnak és 2029-ig megszünteti az összes turisztikai célú albérletet úgy, hogy új engedélyeket nem ad ki, a meglévőket pedig nem hosszabbítja meg. A döntés után a központi kormány illetékes minisztere is bejelentette, hogy már tárgyalnak egy új törvényről, ami jobban szabályozza majd a turisztikai célú ingatlanokat azért, hogy mérsékeljék a tömegturizmus emberekre és környezetre tett negatív hatásait, valamint hogy a spanyolok újra tisztességes lakhatáshoz jussanak.

Spanyolországba tavaly egész évben több mint 85 millió külföldi turista látogatott el, ami rekordnak számít, soha azelőtt nem jött ennyi ember ebbe az országba.