Elbukott a bizalmatlansági indítvány, hivatalban marad a kormány

Miközben a parlament előtt ezrek tüntettek, az ülésteremben a szociáldemokraták által vezetett kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról vitáztak a képviselők Bukarestben.

„Kevesebb mint egy éve a szociáldemokrata kormány kidobott mindent a kukába, amit megígért a választási kampányban, és ezzel együtt a románok reményét is egy jobb életre. A hatalmas gazdasági növekedés hozományát populista és kaotikus gazdasági intézkedésekkel pusztította el Dragnea és Tudose kettőse, akik az üzleti környezet és az őszinte közreműködők ellen dolgoznak” – mondta Nicoleta-Ramona Dinu, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség képviselője.

A kormány megemelte az állami alkalmazottak bérét, a nyugdíjakat, és adót is csökkentett, ami robbanásszerű hatást gyakorolt a fogyasztásalapú piacra. A gazdaság 8,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, ez a leggyorsabb növekedés az Európai Unióban, de közben nő az államháztartási hiány, a kamatok és az infláció.

„Egy liter napraforgóolaj 4,1 lej volt, most 7, egy liter tej 4,1 lej volt, most 5,1. A vaj ára majdnem duplájára nőtt: 6,45 volt, most pedig 11,14” – sorolta Florin Roman, a Nemzeti Liberális Párt képviselője.

159 képviselő szavazott a kormány bukására, a bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 voksra lett volna szükség.

„A bizalmatlansági indítvány alkotmányos jog és demokratikus gyakorlat. Sajnos ezt a jogi lehetőséget önök populista, demagóg lehetőséggé züllesztették, egy olyan show-műsorrá, amelynek forgatókönyve nincs kapcsolatban a valósággal” – mondta Mihai Tudose miniszterelnök.

A kormányzó Szociáldemokrata Párt és koalíciós társa, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége a szavazáskor kivonult a teremből. Az ellenzék eredetileg a január elsejével életbe lépő adótörvény-módosítás miatt kezdeményezte a szavazást. Kifogásolják, hogy a személyi jövedelemadó januártól 10 százalékra csökken, ami tovább terheli a költségvetést, illetve azt, hogy a társadalombiztosítási járulékokat teljes egészében a munkavállalókra terheli át a kormány.