Elárulták, hogy mit csinált Orbán Svájcban

HÛTLEN KEZELÉS ÉS HIVATALI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTIK DEMECSER MENESZTETT FIDESZES POLGÁRMESTERÉT CÉLPONT. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSSAL VÁLASZTANÁ KI A 106 EGYÉNI KÖRZETBEN A LEGESÉLYESEBB ELLENZÉKI KIHÍVÓT A VÁLASZTÁSOKRA A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM. ELSZÁMOLTATÁST, NYUGDÍJKORREKCIÓT, SZABAD ISKOLÁKAT ÍGÉRT GYURCSÁNY FERENC A DK VÁLASZTÁSI PROGRAMBEMUTATÓJÁN, SALGÓTARJÁNBAN. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE FELVETETTE, HOGY AZOK FIZESSENEK TÖBB ADÓT, AKIK AZ ÁTLAGKERESET DUPLÁJÁT KERESIK. GYURCSÁNY FERENC: A KORMÁNY ÁLTAL MEGHURCOLT EMBEREKET KÁRPÓTOLNI KELL. FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁNAK RÉSZE, HOGY BE AKARJA ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT. BEIDÉZTÉK DOBREV KLÁRÁT A NAV-HOZ, AZ ALTUS-VEZÉRT TANÚKÉNT HALLGATJÁK MAJD MEG A CZEGLÉDY CSABA CÉGÉNEK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNRÕL. MAGYAR POSTA: A MEGSZOKOTT RENDBEN TÖRTÉNIK AZ EMELT ÖSSZEGÛ NYUGDÍJAK KÉZBESÍTÉSE; DECEMBERBEN AZ ÜNNEPEK MIATT MÁR 4-ÉN ELKEZDIK A KIFIZETÉST. 27 ÉV UTÁN, VÁRATLANUL LEMONDOTT VÁRSZEGI ASZTRIK, AZ ÚJ PANNONHALMI FÕAPÁT SZEMÉLYÉRÕL JÖVÕ ÉVBEN, VÍZKERESZTKOR DÖNTENEK KISALFÖLD. A THAI HATÓSÁGOK FELOLDJÁK A MADÁRINFLUENZA MIATTI IMPORTTILALMAT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN KÖZÖLTE SZIJJÁRTÓ PÉTER BANGKOKBAN. NEM ZÁRJÁK BE A NEMZETISÉGI NYELVÛ ISKOLÁKAT, DE NÖVELIK AZ UKRÁN NYELVEN OKTATOTT TANTÁRGYAK SZÁMÁT KÖZÖLTE AZ UKRÁN OKTATÁSI MINISZTER. HÁROM EMBERT MEGÖLT, MAJD ÖNMAGÁVAL IS VÉGZETT EGY FRANCIA RENDÕR EGY CSALÁDI KONFLIKTUS MIATT, A PÁRIZSHOZ KÖZELI SARCELLES-BEN. SZAÚDI KÜLÜGYMINISZTER: RIJÁD SZEMBESZÁLL IRÁN "AGRESSZÍV" POLITIKÁJÁVAL. SZÍRIÁRÓL TÁRGYALT A TÖRÖK, AZ OROSZ ÉS AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER ANTALYÁBAN. HA TÖRVÉNYTELEN A PARANCS, AKKOR LEBESZÉLNÉ AZ AMERIKAI ELNÖKÖT A NUKLEÁRIS CSAPÁSRÓL JOHN HYTEN, A VÉGREHAJTÁSÉRT FELELÕS TÁBORNOK BBC. A KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁVAL FENYEGET A PALESZTIN FELSZABADÍTÁSI SZERVEZET, HA A TRUMP-KORMÁNY BEZÁRATJA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELETÉTÜKET. AMERIKAI ROMBOLÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY JAPÁN VONTATÓHAJÓ JAPÁN PARTJAINÁL, AZ ÜGYBEN VIZSGÁLAT INDULT. TÖBB MINT 30 EMBERT SZABADÍTOTT KI A KATONASÁG A TÁLIBOK FOGSÁGÁBÓL DÉL-AFGANISZTÁNBAN, 4 GYEREK ÉS 2 RENDÕR IS VOLT KÖZÖTTÜK. A ZIMBABWEI KORMÁNYPÁRT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN HIVATALOSAN IS ELMOZDÍTOTTA A 93 ÉVES ROBERT MUGABE ÁLLAMFÕT A PÁRTELNÖKI TISZTSÉGBÕL. A VÁRAKOZÁSOKKAL ELLENTÉTBEN NEM JELENTETTE BE LEMONDÁSÁT VASÁRNAP ESTI TELEVÍZIÓS BESZÉDÉBEN ROBERT MUGABE. LEGKEVESEBB 15-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EGY SEGÉLYOSZTÁS KÖZBEN KIALAKULT LÖKDÖSÕDÉSBEN, MAROKKÓBAN. TÖBBEN BENT ÉGTEK EGY KIGYULLADT LAKÓHÁZBAN PEKINGBEN, A 19 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KATASZTRÓFA OKA EGYELÕRE ISMERETLEN. ELHUNYT MALCOLM YOUNG ROCKZENÉSZ, GITÁROS, DALSZÖVEGÍRÓ, AZ AC/DC ALAPÍTÓ TAGJA. HALOTT CSECSEMÕT TALÁLTAK EGY NYÍREGYHÁZI TÁRSASHÁZ ELÕTT LÉVÕ KONTÉNER MELLETT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 54-ES FÕÚT 22-ES KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MEGSÉRÜLT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ A 10-ES FÕÚTON, PILISBOROSJENÕ BELTERÜLETÉN. LETÉRT A 7201-ES ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT CSEPELEN A SZENT ISTVÁN ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MUNKAVÉGZÉS MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS OKOZHAT TORLÓDÁST JÖVÕ HÉTEN AZ M3-ASON, MINDKÉT IRÁNYBAN, HATVAN ÉS GÖDÖLLÕ TÉRSÉGÉBEN. BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT EGY 38 ÉVES DEBRECENI FÉRFI ELLEN, AKI ÉLETTÁRSÁVAL ÁRULT KÁBÍTÓSZERT; A RENDÕRÖK ÖT FOGYASZTÓT IS AZONOSÍTOTTAK.