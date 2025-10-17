Keresés

2025. 10. 17. Péntek
El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó

2025. október 17., péntek 19:00 | HírTV

A jobboldal rámutat: egy olyan politikai csoporttól, amiben illegális ingatlanfoglalók vannak nem meglepő egy ilyen javaslat. Ők azonban a magántulajdon védelme mellett állnak és elfogadhatatlannak tartják az ötletet.

Üresen álló ingatlanokat akarnak elkobozni az Ilaria Salis Párti képviselők. Szerintük az eltulajdonított lakásokba kellene beköltöztetni azokat, akiknek nincs lakásuk. A magántulajdon kisajátításában látja a lakhatási helyzet rendezését az olasz baloldal. Ilaria Salis Pártjának vezetője úgy gondolja: a magántulajdon eltulajdonítása alkotmányos jog, mivel az országban 7 millió lakás áll üresen. Ezeket az ingatlanokat az önkormányzatok azoknak tudnák ideiglenesen kiutalni, akiknek nincs saját lakásuk.

 

