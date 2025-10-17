El akarja kobozni az üresen álló ingatlanokat Ilaria Salis pártja a lakhatási helyzet megoldása érdekében + videó

Megosztás itt:

Üresen álló ingatlanokat akarnak elkobozni az Ilaria Salis Párti képviselők. Szerintük az eltulajdonított lakásokba kellene beköltöztetni azokat, akiknek nincs lakásuk. A magántulajdon kisajátításában látja a lakhatási helyzet rendezését az olasz baloldal. Ilaria Salis Pártjának vezetője úgy gondolja: a magántulajdon eltulajdonítása alkotmányos jog, mivel az országban 7 millió lakás áll üresen. Ezeket az ingatlanokat az önkormányzatok azoknak tudnák ideiglenesen kiutalni, akiknek nincs saját lakásuk.