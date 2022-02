Megosztás itt:

Az orosz hadsereg szerint városokat nem céloznak, a lakosság nincs veszélyben, csak a katonai infrastruktúrát támadják. Ehhez képest Kijevben és több nagyvárosban is robbanásokról számoltak be a helyiek. Összesen 137 ukrán (civil és katona) vesztette életét csütörtökön, az orosz invázió első napján – jelentette be Volodimir Zelinszkij ukrán elnök.