Egyszerre szállítottak migránsokat és drogot Spanyolországba + videó

Afrikai bevándorlókat és drogot csempészett egyszerre az a bűnszervezet, amit a spanyol rendőrség az európai hatóságokkal közösen számolt fel. A Gibraltári-szoroson keresztül hozták be az embereket Spanyolországba, és ehhez volt, hogy víz alatti robogókat használtak, hogy ne keltsenek feltűnést, máskor viszont kisebb hajókkal hoztk az embereket és rendszerint kiskorúakra bízták azok irányíátását mindenféle biztonsági intézkedés nélkül, ráadásul mindezért közel 6 millió forintnak megfelelő összeget kértek el az illegális bevándorlóktól fejenként és amíg ki nem fizették a teljes összeget, fogva tartották őket. Úgy tudni, hogy legalább kétszáz embert csempésztek be Marokkóból Spanyolországba.

A legnagyobb pénzt viszont nem is az embercsempészetből, hanem a drogkereskedelemből szerezték, mert hogy az összes hajót megpakolták kábítószerrel, többségében hasissal, illetve egy Magyarországon nem ismert keverékdroggal, amit Észak-Afrikában a „szegények drogjaként” emlegetnek. Az ennek előállításához szükséges nyugtató hatású gyógyszerből a hálózat felszámolása során több mint tízezer darabot sikerült lefoglalni, emellett 22 kiló hasist is találtak a rendőrök a házkutatások idején. A bűnszervezet nyolc tagját tartóztatták le, köztük a két feltételezett vezetőt is, akik az ember- és drogcsempészetből együtt több milliárd forintnak megfelelő hasznot húztak.