Egyre többen követelik Emmanuel Macron lemondását + videó

Egyre nagyobb a nyomás Emanuel Macronon. A francia elnök nem tudja megoldani a legégetőbb belpolitikai kérdéseket és sorra buknak meg az általa kijelölt miniszterelnökök. A legutóbbi kormányfőtől hétfőn vonta meg a bizalmat a Nemzetgyűlés. A kisebbségben kormányzó Francois Bayreau nem tudta a jelentős megszorításokat tartalmazó költségvetését elfogadtatni, ezért kért maga ellen bizalmi szavazást, de ez csak egy szelete az egyre mélyülő francia válságnak. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be.
Magyar Péter Brüsszel jelöltje, ezért az Európai Néppárt és a balliberális szövetségesei bármiben falaznak neki, még akkor is ha újságírókat fenyeget - erről beszélt a Fidesz EP-képviselője. László András emlékeztetett, hogy Lengyelországban Donald Tusk hasonló politikát folytat, amiről a brüsszeli elit továbbra is hallgat.
Sikeresen zárult a megújított tanár- és tanítóképzés modellprogramja, amelynek így, felmenő rendszerben, megteremtik a jogszabályi feltételeit is - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a gyakorlat és értékközpontú pedagógusképzésről tartott konferencia sajtótájékoztatóján, Egerben.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.