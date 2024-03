Egyre többen ellenzik a Kijevnek szánt katonai segítségnyújtást Olaszországban + videó

A Matteo Salvini vezette Liga a jobboldali kormánykoalíció tagjaként mindig megszavazza az Ukrajnának nyújtandó katonai csomagokat ám többször is elmondták, hogy ezt csupán a koalíció egységéért teszik. Szerintük is nyilvánvaló, hogy az eddigi stratégia kudarcot vallott.

Az 5 Csillag Mozgalom már régóta azon a véleményen van, hogy a békét nem lehet fegyverekkel elérni. Ők a háború kitörésekor ugyan megszavaztak minden segítséget Ukrajnának, most azonban úgy látják, hogy mivel nem történt előrelépés más stratégiát kell választani. Ezért nem csak Olaszországban, ha nem legutóbb Stasbourgban is nemmel szavaztak az Ukrajnának szánt fegyverekről.

"Úgy gondoljuk, hogy a béketárgyalásokat nem csak az egyházra kellene bízni, ha nem egy nagyszabású békekonferenciára is szükség van. Ez egyébként is csak akkor lehetséges, ha Európa valamilyen módon elkezdi a tűzszünethez vezető diplomáciai út kikövezését" - mondta a baloldali képviselő.

Egyre többet lehet hallani Olaszországban, hogy "nem", amikor a parlament és a szenátus éppen Ukrajna támogatásáról szavaz. Humanitárius segítséget ugyan nyújtanának a baloldali pártok is, azonban a fegyverek küldése legtöbbjük szerint nem megoldás a konfliktus lezárására. Ezt az utóbbi két év kudarca is megmutatta, hiszen - mint mondják - még egy átmeneti tűzszünetet sem értek el.

