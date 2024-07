Egyre többen csatlakoznak a Patrióták Európáért párszövetséghez + videó

Ez onnan is látszik egyébként, hogy mind a két pártcsalád akart Brüsszelben ülést tartani és mindenki lemondta a sajátját, mert nem tudják, hogy hányan nem jöttek volna el, és az kellemetlen lett volna. És ha kiderül, hogy mondjuk 7-nél kevesebb országból jelennek meg képviselők, hát nyilván ez egy alkupozíció. Röviden válaszolva, igen ez elképzelhető, hogy az Identitás és Demokrácia párt családból olyan sokan igazolnak át, hogy lecsökken a szükséges létszám vagy korlát alá a tagországok száma és akkor Marine Le Pen találhatja magát két szék között a pad alatt és akkor csatlakozik ő is.

