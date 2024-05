Egyre több vezető támogatja a világháborút + videó

A legmesszebb azonban talán a néppárti Manfred Weber ment. Az Európai Bizottsági elnöki posztért vívott közdelemben csúfosan megbukott német politikus, most elemzők szerint a háborús pszichózisban jár élen. Szerinte ugyanis kötelező európai sorkatonaságra lenne szükség. Vagyis Brüsszelből soroznák be például a magyar fiatalokat és küldenék el Ukrajnába meghalni.

Andrzej Duda lengyel elnök áprilisban már arról beszélt, készen állnak arra, hogy "NATO keleti szárnyának biztonsága érdekében" nukleáris fegyvereket telepítsenek Lengyelország területére. Charles Michel az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is arról beszélnek, hogy Európa valójában hadviselő fél, és be kell lépnie a háborúba.

Újabb orosz légitámadás rázta meg az ukrajnai Harkiv városát. Az oroszok támadására válaszolva az ukránok Storm Shadow típusú rakétákat orosz területen lévő célpontok ellen. Ezeket a fegyvereket NAgy-Britanniától kapták, és mellette engedélyt is Londontól, hogy azokat orosz célpontok ellen vessék be.

