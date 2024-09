Egyre több problémát jelentenek a bevándorló hátterű olasz állampolgárok a római kormánynak + videó

Az országban élő 2. és 3. generációs afrikaiakkal azonban meggyűlik a baja. A sokszor zárt közösségben, párhuzamos társadalmi csoportokban élők közül sokakat radikalizálnak. Ez történt azzal a 30 éves Moussa Sangare-val is, aki minden látható ok nélkül halálra késelt egy 31 éves nőt egy Bergamo melletti településen. Az olasz baloldal szerint a megoldás a még több migráns beengedése.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.