Egyre több politikus gondolja úgy, hogy Orbán Viktor bevándorláspolitikáját kellene követni + videó

Megosztás itt:

A napokban Rómában gyűltek össze az európai konzervatív pártok képviselői, akik körében jól ismert a magyar miniszterelnök neve. A Hír TV -nek nyilatkozó politikusok hazánk migrációs politikájáról beszéltek.

Egy horvát jobboldali EP-képviselő szerint a dolgok gyorsan változnak Európában és az emberek mára felismerték, hogy erős határokra van szükségünk.

Ariel Kollner, a Knesset képviselője az Európai Parlament felé: „Nincs elég szuperlatívusz a szókincsemben ahhoz, hogy leírjam a személyes véleményem Orbán Viktorról... Mindannyian emlékszünk arra, hogy az európai vezetők többsége Anglea Merkellel az élen - biztos volt abban, hogy a nyitott európai kapuk politikája helyes. Ez azt jelentette, hogy több millió ellenőrizetlen migráns érkezett be a Közel-Keletről... Orbán Viktor ezt megakadályozta. És azt hiszem, ma, 10 évvel később még az ő veretes ellenfelei is megértik Európában, hogy igaza volt. Az ő döntése sok belső problémát előzött meg Magyarországon, és a többi európai országban is követik az ő politikáját.” - fejtette ki az izraeli politikus.

A magyar migrációs politikával a brit konzervatív erők is egyetértenek. Az Unión kívüli elbírálás is egy közös pont.