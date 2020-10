Egyre több országnak van elege Sorosból és szervezeteiből

hirdetés

Felhívja a figyelmet egy 2019, október 26-án adott rádióinterjúra, amelyben a National Public Radionak Soros beismerte, hogy a nyílt társadalom elképelése „támadás alatt áll”. Elmondta, hogy amikor közel 40 éve belépett a politika világába, a zárt, nemzetállami társadalmak nyitottabbá váltak, a nyílt társadalom és a globalizmus ideája győzelemre állt, azóta viszont koránt sem ilyen fényes a helyzet Sorosék szemszögéből nézve. Hozzátette azonban, hogy a nehézségek ellenére nem adja fel a küzdelmet...

A videóban Turley felsorolta azokat a nemzetállamokat, amelyek ellenállást tanúsítanak Sorossal és hálózatával szemben Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában. A sort Magyarországgal kezdi, ugyanis szerinte „senki nem jelentett még akkora fenyegetést Sorosra és az általa elképzelt korlátlan globalizmusra, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök”. Indokként felhozta a Stop Soros törvénycsomagot, a CEU-val szembeni fellépést és azt a tényt, hogy 2018 decemberében a Nyílt Társadalom Alapítvány bejelentette, hogy Berlinbe költöznek, mert lehetetlennek tartják munkájuk folytatását Budapesten. Természetesen az USA-ból nem lehet egykönnyen – már csak a nyelvi korlátok miatt is – bele látni a magyar helyzetbe, de mi tudjuk, hogy a Közép-európai Egyetem még mindig működik, csupán az angol nyelvű képzéseket költöztették Bécsbe. A Soros-hálózat hazai zászlóshajói pedig gond nélkül működnek a gazdájuk pénzéből, például gyermekeket érzékenyíteni kívánó LMBT mesekönyvet adnak ki...

Hazánkat a sorban stílszerűen Lengyelország követi, ahonnan még 2018 augusztusában tiltották ki Soros egyik szervezőjét, agitátorát, akit visszaküldtek Ukrajnába és effektíve kitiltották az EU-ból. Arra hivatkoztak, hogy az illető kihasználta a Schengeni Információs Rendszert, amelyet a lengyel tisztviselők a nemzetbiztonság és a közrend elleni fenyegetésnek vettek. Tudjuk, hogy Sorosnak nagyon bökik a csőrét a lengyelek is, akik szintén nem akarnak behódolni a multikulturalizmus, a nyílt társadalom és a gender ideológiájának. Feltehetően ezért is vetett be mindent a lengyel elnökválasztási kampány befolyásolására, azonban szerencsére nem járt sikerrel.

Turley felsorolja Macedóniát is, ahol szintén aktívan próbálják Sorost kiűzni az országból. Ezért is alakult meg évekkel ezelőtt a Stop Operation Soros (SOS) szervezet, amelyet mi is partnerünknek mondhatunk. Az ő céljuk (is) kifejezetten a Soros által pénzelt NGO-k leleplezése. A szervezet egyik vezetőjével, Cvetin Chilimanovval készített interjút ITT olvashatják.

Nem meglepő módon a felsorolásba bekerült Oroszország is, ahol Turley elmondása szerint törvényi szinten megtiltotta Sorosnak, hogy az országban működő szervezeteket finanszírozza. Arra hivatkoztak, hogy a tevékenységük fenyegetést jelent az Orosz Föderáció nemzetbiztonságára és alkotmányos rendjére. Az oroszok is szeretnék megőrizni hagyományos értékeiket és társadalmukat, ezért nem kérnek a globalista felforgatásból.

Törökország elnöke is fellépett a Soros-hálózat ellen: Erdogan azzal vádolta meg a milliárdost, hogy ő állt a 2013-as tüntetések mögött. Az egyik szervezőt, Osman Kavalat börtönbe is zárták, mellette pedig 13 másik aktivistát és akadémikust is letartóztattak, akik közül az egyik, Hakin Altinay részt vett a törökországi Nyílt Társadalom Alapítvány iroda megalapításában. Erdogan szerint Soros arra jelöl ki embereket, hogy megosszanak és tönkre tegyenek nemzeteket.

Pakisztánban még ennyi magyarázatot sem adtak, amikor 2017-ben arra kényszerült Soros alapítványa, hogy bezárja helyi képviseletét, mert megtagadták tőle az országban való bejegyzést. A pakisztáni belügyminisztériumtól 60 napot kaptak, hogy eltakarodjanak az országból.

A Fülöp-szigeteken sem bánnak kesztyűs kézzel Sorossal és sleppjével. Duterte őt tartja felelősnek a dél-kelet-ázsiai gazdaság tönkretételéért, a nehézségeket ugyanis szerinte a milliárdos idézte elő a valutaspekulációival. Mindemellett az elnök könyörtelenül fellép a drogkereskedelem ellen, ami szintén nem illik bele Sorosék drogliberalizációt követelő világképébe.

Szingapúrt hazánkhoz hasonlították a Sorossal szembeni politikájuk tükrében. Megtagadták ugyanis egy olyan szervezet bejegyzését, amely a Nyílt Társadalom Alapítvány svájci fiókszervezetétől kapott forrásokat, és amely a New Naratif helyi független újsággal állt kapcsolatban. Az elutasítás indokául azt jelölték meg, hogy a helyi politikába csak a helyieknek lehet beleszólásuk, a külföldi befolyásnak nem lehet helye.

Dél-Amerikában is van még helye a reménynek, Jair Bolsonaro brazil elnök ugyanis már beiktatásának napján felhatalmazta a kormányát, hogy monitorozzák az országban működő NGO-k tevékenységét és finanszírozását. Nem közvetlenül Soros szervezeteit jelölte meg, de mindenképpen hadüzenetnek tekinthető a lépés.

A videó összegzéseként Turley megállapítja: Soros mindebből megtanulhatja, hogy a pénz nem helyettesítheti a haza, a kultúra, a szokások és hagyományok szeretetét. Ha minden jól megy, akkor a megújuló konzervativizmust nem fogja tudni megállítani. Mi is ebben bízunk.

Tűzfal csoport