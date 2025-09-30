Egyre több olasz politikus gondolja úgy, hogy a háború lezárása fontosabb, mint az ország uniós tagság + videó

Megosztás itt:

„A határok kérdése valós. Mert jelenleg melyik Ukrajna csatlakozna Európához? Ha nincsenek egyértelmű határok, akkor egyetlen ország sincs, amely csatlakozhatna Európához. Véleményem szerint mélyen el kellene gondolkodnunk Ukrajna esetleges csatlakozásán. Minden európai vezető nagyon egyszerűen azt mondta, hogy gyorsítsuk fel a dolgokat, gyorsítsuk fel a dolgokat. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a legtöbb európai politikus nem tudja, miről beszél. Nemcsak azt kell megértenünk, hogy Ukrajnának csatlakoznia kell-e, hanem azt is, hogy semleges marad-e, ahogyan abban korábban megállapodtak. Mert ettől függ, hogy véget ér-e ez a háború vagy sem” - mondta a baloldali képviselő.