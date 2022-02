Megosztás itt:

Filep Sándor kiemelte: már az ország belső részéről is jönnek, és egyre kevesebb a magyarul is tudó, ezért tolmácsokra is szükség van. A menekültekért már nemcsak Magyarországról, hanem távolabbi nyugati országokból is jönnek, 90 százalékuk családtagok és rokonok segítségével tovább is indul a határtól, de a magyar hatóságok és a helyi polgármesterek is segítenek a szervezett szállításban. A kialakított gyűjtőpontokra egyre több helyről érkeznek az adományok is a rászorulók számára.

Hír TV