Egyre több Magyarországgal szomszédos államban gyorsult fel a járvány terjedése

Napi szinten továbbra is több mint ezer új fertőzöttje van a koronavírus-járványnak Ukrajnában és Romániában. Rekordmagasságban van az új betegek száma Ausztriában is. Horvátországban is egyre több a fertőzött. Zágrábi egészségügyi források szerint a fiatalok a kór legfőbb terjesztői.