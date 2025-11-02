Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Pesti mese

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Egyre több halottja van a rekordmennyiségű esőnek

2025. november 02., vasárnap 13:01 | MTI
áldozatok Vietnám esőzés áradások

Emelkedett a Vietnám középső részén leesett rekordmennyiségű eső és árvíz halálos áldozatainak száma: a katasztrófában a vasárnap közzétett legfrissebb adatok szerint 35 ember halt meg.

  • Egyre több halottja van a rekordmennyiségű esőnek

További öt embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Vietnám középső részének part menti tartományait egy hete heves esőzések sújtják,

a rekordmennyiségű csapadék nagysága 24 óra alatt elérte az 1,7 métert a turisztikai városban, Huéban, ahol az egykori császári székhely található.

A 35 halálesetet Hué, Da Nang, Lam Dong és Quang Tri tartományokban regisztrálták - közölte a vietnami katasztrófavédelem (VDDMA).

A rossz időjárás súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott, amelyek lakóházakat és mezőgazdasági terményeket pusztítottak el.

A VDDMA jelentése szerint az országban

több mint 16 500 ház maradt víz alatt.

A környezetvédelmi minisztérium korábbi jelentése szerint több kilométernyi út megrongálódott vagy elzáródott az áradások és földcsuszamlások miatt, több mint 5 ezer hektár termőterület pusztult el, és több mint 16 000 szarvasmarha pusztult el.

A héten korábban a tárca arról számolt be, hogy összesen 128 ezer ház került víz alá, és több mint 150 földcsuszamlást jelentettek. Október elején Észak-Vietnám egyes régióit már elárasztották a Bualoi és Matmo tájfunok.

A természeti katasztrófák, elsősorban a viharok, árvizek és földcsuszamlások, az év első kilenc hónapjában már 187 ember halálát vagy eltűnését okozták a délkelet-ázsiai országban. A teljes gazdasági veszteséget mintegy 525 millió euróra becsülik.

Fotó: Árvíz miatt takarítják az utcákat a vietnámi Hoi Anban 2025. október 31-én. MTI/EPA

További híreink

Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony!

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Búcsút inthetsz a kábelrengetegnek a Lidl szuper termékével

Az ukrán elnök embere elszólta magát, magára haragíthatja Brüsszelt Zelenszkij

Aki ebbe a vércsoportba tartozik, lassabban öregszik

Újabb uniós ország kér mentességet az olajszankciók alól

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

7 őszi sütemény, amit novemberben mindenképp készíts el

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat
3
Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó
4
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
5
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
6
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
7
Különleges alkalomra érkezett meg a Közel-Keletre Orbán Viktor
8
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
9
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
10
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!