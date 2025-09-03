Egyre több a lövöldözés Brüsszelben + videó

Megosztás itt:

Sűrűn járőröző rendőrautók, rendőrmotorosok, a környéket pásztázó egyenruhások Brüsszel központjában. Gyakori jelenség ez mostanában a belga fővárosban, mivel az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a lövöldözések száma.

Legutóbb, hétfő éjjel, egy 19 éves férfi volt az áldozat, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A közeli étterem tulajdonosa, Bernard, éppen dolgozott, amikor vendéglátós kollégái értesítették az esetről. Egy férfit látott feküdni a földön a Van Arteveldstraat utcában. A hatóságok gyorsan intézkedtek, ennek ellenére szerinte a helyzet aggasztó.

„A rendőrségnek többet kellene tennie, és nagyon szigorúnak kéne lennie, mert mi, a polgárok, itt a fővárosban, Európa fővárosa is vagyunk, és a helyzet nagyon-nagyon ijesztő.” - mondta el stábunknak a férfi.