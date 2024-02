Egyre több a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma Olaszországban + videó

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Ursula von der Leyen: Ukrajna győzni fog Az EP plenáris ülésén felszólalt Bocskor Andrea is. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint egyértelmű, hogy Brüsszel a háború lázában ég és politikai tőkét kovácsol egy olyan tragédiából, amelyben emberek százezrei haltak meg. Heroin, a halálos bomba A kábítószerek közül az ópiumból előállított heroin az egyik legveszélyesebb és leghalálosabb anyag. A „keménydrogok” közé tartozik, rendkívül gyorsan rá lehet szokni, a függőség nagyon hamar kialakul.