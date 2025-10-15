Keresés

2025. október 15., szerda
Külföld

Egyre súlyosabb a helyzet a pakisztáni-afgán határon

2025. október 15., szerda 06:54 | MTI
áldozatok Pakisztán összecsapások Afganisztán

A héten már másodszor csaptak össze a pakisztáni és az afgán erők egy távoli északnyugati határvidéken. A pakisztáni állami média azzal vádolta az afgán csapatokat, hogy "indokolatlanul nyitottak tüzet".

  • Egyre súlyosabb a helyzet a pakisztáni-afgán határon

A pakisztáni erők válaszul afgán tankokat és katonai állásokat rongáltak meg - közölték katonai illetékesek a pakisztáni televízióban.

Tahir Ahrar, az afganisztáni Hoszt tartomány rendőrségi szóvivő-helyettese megerősítette az összecsapások tényét, de további részleteket nem közölt.

A pakisztáni hadsereg, amely szombat óta fokozott készültségben van, nem kommentálta az eseményeket, miután

a felek több határvidéken is tűzpárbajt vívtak, mindkét oldalon több tucatnyi áldozatot követelve.

Az afgán hadsereg a hétvégén 58 pakisztáni katonát megölt, és rövid időre pakisztáni őrhelyeket foglalt el az afgán-pakisztáni határon, megtorlásul a Kabul ellen a elmúlt héten csütörtökön végrehajtott pakisztáni légicsapásáért.

Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban cáfolja ezt. Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

Fotó: Shutterstock

