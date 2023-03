Egyre rosszabb helyzetben mindkét hadsereg Ukrajnában

Megosztás itt:

A New York Times kameráját is magukkal vitte az ukrán légierő az egyik bevetésükre. Az amerikai lap azt igyekezett bemutatni, hogy egy évvel a háború kezdete után is képesek megkeseríteni az oroszok életét, holott nagyon nehéz helyzetben vannak a régi, elavult gépeik miatt. A New York Times ezzel azt próbálta alátámasztani, hogy az ukránoknak nagy szükségük lenne modernebb helikopterekre. A megkérdezett pilóták az amerikai gyártmányú Black Hawkokat és Apache-okat említették név szerint.

Közben kritikus szintre lépett a Föderáció hadseregében a készlethiány, már csak ásót és pisztolyt kapnak a frontra vezényelt tartalékosok, legalábbis a brit hírszerzés közlése szerint.

A támadásokat ráadásul a korábbinál lényegesen enyhébb tüzérségi támogatás mellett kell végrehajtani, ugyanis az ágyúkhoz szükséges lőszer is hiánycikk az oroszoknál - tette hozzá a brit hírszerzés.

Az oroszok ugyanakkor oktatóvideót tettek közzé arról, hogyan kell megsemmisíteni a rettegett amerikai Bradley lövészpáncélosokat. A felvételen részletesen bemutatják, hol és milyen fegyverekkel érdemes támadni a harcjárműveket.

Közben egy nő és két gyermek meghalt egy herszoni falut ért támadásban. Aknavetővel mértek csapásokat az oroszok a dél-ukrajnai Ponyatovka falura. Egy zaporizzsjai lakóházat pedig rakétatámadás ért.

A csapásban 13-an haltak meg.

A koncentrált támadások ellenére sem tudja bevenni Bahmutot a Föderáció. Bár az orosz katonák már napokkal ezelőtt a városban lengették a Wagner-csoport zászlaját, továbbra is csak a település északi részét tudták elfoglalni az oroszok. Sajtóhírek szerint ugyanakkor az ukránok megkezdték a visszavonulást a városból, így rövidesen egész Bahmut orosz kézre kerülhet.

Eközben Vlagyimir Putyin elnök a hírek szerint a súlyos beteg csecsen hadúr, Ramzan Kadirovnak a fiát fogadta. Az alig 17 éves Ahmad ugyanis szombaton megházasodott, előtte fogadta őt a Föderáció vezetője. Amennyiben apja veseproblémái tovább súlyosbodnak, vélhetően ő követi majd Csecsenföld élén.