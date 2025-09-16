Egyre rosszabb a brüsszeli közbiztonság + videó

Robbantás, lövöldözés és kábítószer-kereskedelem – napról napra aggasztóbb képet mutat a brüsszeli közbiztonság helyzete, újabb bűnesetek zavarták meg a belga főváros nyugalmát. A drogbandák rivalizálása és a kapcsolódó erőszak már olyan mértékű, hogy hamarosan a katonákat is kivezényelhetik Brüsszel utcáira. Németh Andrea tudósított Brüsszelből.
A magas energiaárakat az elhibázott uniós politikák, az elhibázott uniós szankciós politika, az elhibázott uniós kereskedelmi politika, az elhibázott uniós iparpolitika és zöld átmenet okozza – tette hozzá a miniszter.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Palesztin szemtanúk beszámolója szerint a hadsereg Gázavárosra a szárazföldi erők három ponton törtek be harckocsikkal: a Sejk Radván negyedben, az Al-Karáma negyedben, valamint a tengerpart és Tel al-Hava negyed környékén.