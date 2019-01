Egyre részegesebbek az Amerikaiak

2019. JANUÁR 27., VASÁRNAP VARGA MIHÁLY: A KITELEPÍTETT SVÁBOK MAGUKKAL VITTÉK MAGYARSÁGUKAT. ELFOGADHATATLAN AZ ANTISZEMITIZMUS BÁTORÍTÁSA EURÓPÁBAN, ÍGY MAGYARORSZÁGON IS - HANGSÚLYOZTA A FIDESZ A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL. KÖZÖS RENDEZVÉNYT TARTOTT A MAZSIHISZ, A RABBIKÉPZÕ ÉS AZ ANDRÁSSY-EGYETEM BUDAPESTEN A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁN. GULYÁS GERGELY: A MAGYAR ÁLLAMOT FELELÕSSÉG TERHELI, AMIÉRT NEM VÉDTE MEG ÁLLAMPOLGÁRAIT A HOLOKAUSZT IDEJÉN. SOROS GYÖRGY EMBERÉNEK NEVEZTE AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK EP-LISTAVEZETÕJÉT, FRANS TIMMERMANST DEUTSCH TAMÁS, A FIDESZ EP-KÉPVISELÕJE SZOMBATON. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: 6500 CSALÁDOT ÉS 10 EZER GYERMEKET ÉRT EL A KÜLHONI MAGYAR CSALÁDOK ÉVE PROGRAM. A NEVELÕSZÜLÕK SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK A RÁSZORULÓ GYEREKEKNEK MONDTA FÜLÖP ATTILA EMMI-ÁLLAMTITKÁR A LEHETETLEN NINCS PROGRAMSOROZAT SZOMBATI MEGNYITÓJÁN. ÁSZ: JOGOSULATLAN ADATKEZELÉSNEK MINÕSÜL A JELENTÉSTERVEZETEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELE, AMI VESZÉLYEZTETI A JOGÁLLAM MÛKÖDÉSÉT. A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTVONALÉRT FELELÕS KORMÁNYBIZTOSNAK NEVEZTÉK KI PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERT. PAKS II. NÉLKÜL NINCS HOSSZÚ TÁVÚ BIZTONSÁGOS ÁRAMELLÁTÁS - MONDTA SÜLI JÁNOS, A PAKSI BÕVÍTÉSÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER. BUDAPEST EURÓPA LEGBIZTONSÁGOSABB ÉS LEGSPORTOSABB FÕVÁROSA - JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: CSAKNEM HARMINCEZER CSALÁD VETTE IGÉNYBE A CSOK-OT TAVALY. TIZENEGYEDIK ALKALOMMAL IS AZ UTCÁKRA VONULTAK SZOMBATON A FRANCIAORSZÁGI SÁRGAMELLÉNYESEK PÁRIZSBAN ÉS A NAGYOBB VÁROSOKBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ÓRIÁSI HIBÁT KÖVETNEK EL A MIGRÁCIÓT ÖSZTÖNZÕ NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK MONDTA NEW YORKBAN. SZABADTÉRI MISÉVEL ZÁRTA VASÁRNAP PANAMAI LÁTOGATÁSÁT FERENC PÁPA, AKI ARRA BIZTATTA A FIATALOKAT, HOGY TEGYENEK A FÉLELEM, A KIREKESZTÉS ÉS A MANIPULÁCIÓ ELLEN. FELTEHETÕEN GÁZROBBANÁS KÖVETKEZTÉBEN DÕLT ÖSSZE HÁGÁBAN EGY HÁROMSZINTES LAKÓHÁZ VASÁRNAP - JELENTETTE A HELYI MÉDIA. ÚJABB GÁT ÁTSZAKADÁSÁTÓL TARTANAK A BRAZÍLIAI TRAGÉDIA HELYSZÍNÉN. AZ IZRAELI KORMÁNY ENGEDÉLYEZTE AZ IZRAELBEN TERMELT ORVOSI MARIHUÁNA ÉS AZ EBBÕL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK EXPORTJÁT - JELENTETTE A YNET VASÁRNAP. TÖBB EZREN VONULTAK AZ EGYMÁST KÖVETÕ NYOLCADIK SZOMBATON BELGRÁD UTCÁIRA ALEKSANDAR VUCIC SZERB ELNÖK LEMONDÁSÁT KÖVETELVE. A SEA WATCH MENTÕHAJÓN LEVÕ MIGRÁNSOK PARTRA SZÁLLÁSÁÉRT TÜNTETTEK A SZICÍLIAI SIRACUSÁBAN. LEGKEVESEBB 42 EMBER, KÖZTÜK 13 CIVIL VESZTETTE ÉLETÉT A TERRORELLENES KOALÍCIÓ ISZLÁM ÁLLAM ELLENI BOMBÁZÁSÁBAN KELET-SZÍRIÁBAN. LEGKEVESEBB EGY TÜNTETÕ MEGHALT ÉS 10-EN MEGSEBESÜLTEK, MIUTÁN AKTIVISTÁK MEGROHANTAK EGY TÖRÖK KATONAI TÁBORT KURDISZTÁNBAN. ELTEMETTÉK VASÁRNAP AZ ANDALÚZIAI TOTALÁNBAN A KÉT HETE EGY KÚTBA ZUHANT KÉTÉVES SPANYOL KISFIÚT, AKINEK HOLTESTÉT SZOMBATON TALÁLTÁK MEG. BOCSÁNATOT KÉRT MELANIA TRUMPTÓL ÉS KÁRTÉRÍTÉST FIZET A THE DAILY TELEGRAPH BRIT LAP, AMIÉRT VALÓTLANSÁGOKAT ÁLLÍTOTT RÓLA. FÜLÖP EDINBURGHI HERCEG, SZEMÉLYES LEVÉLBEN KÉRT ELNÉZÉST TÍZ NAPPAL EZELÕTTI AUTÓBALESETÉNEK SÉRÜLTJÉTÕL. PUCCSAL VÁDOLTA AZ USA-T OROSZORSZÁG NAGYKÖVETE AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁBAN VENEZUELA ÜGYÉBEN. AZ USA AZ ELLENZÉKI JUAN GUAIDÓ IDEIGLENES VENEZUELAI ÁLLAMFÕKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT SÜRGETTE AZ ENSZ-BT-BEN. A NÉMET, A FRANCIA ÉS A SPANYOL KORMÁNY BEJELENTETTE SZOMBATON, HOGY KÉSZ ELISMERNI VENEZUELAI ÁLLAMFÕKÉNT JUAN GUADIÓT. ELPÁRTOLT A MADURO-KORMÁNYZATTÓL A WASHINGTONBAN AKKREDITÁLT VENEZUELAI KATONAI ATTASÉ, ÉS ERRE BÍZTATTA OTTHONI KATONATÁRSAIT IS. VISSZAUTASÍTOTTA NICOLAS MADURO VENEZUELAI ELNÖK AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NYOLCNAPOS ULTIMÁTUMÁT VASÁRNAP. CARACAS FELFÜGGESZTETTE AZ AMERIKAI DIPLOMATÁK TÁVOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉSÉT. A VILÁGELSÕ NOVAK DJOKOVIC HETEDSZER NYERTE MEG AZ AUSZTRÁL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG FÉRFI VERSENYÉT. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ ORSZÁG ÉSZAKKELETI RÉSZÉN ROMLOTT A LEVEGÕ MINÕSÉGE A MAGAS SZÁLLÓPOR-KONCENTRÁCIÓ MIATT. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST 8708-AS ÚTON HORVÁTNÁDALJA TÉRSÉGBEN. LAKÁSTÛZBEN VESZTETTE ÉLETÉT EGY EMBER SZABADKÍGYÓSON. MENTÕAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ AZ ÜLLÕI ÚT XVIII. KERÜLETI RÉSZÉN SZOMBATON, A LAKATOS UTCÁNÁL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. 7 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNT KÉRT AZ ÜGYÉSZ M. RICHÁRDRA, A DÓZSA GYÖRGY ÚTI GÁZOLÓRA.