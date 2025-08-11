Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Bayer show 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Egyre nő a politikai ellenállás Svájcban az ottan hadiipart érintő amerikai vámok miatt

2025. augusztus 11., hétfő 09:40 | Világgazdaság
Európa Amerika Trump Svájc vámháború

A svájci törvényhozók az F-35-ös megállapodás ellen fordultak Trump vámháborúja miatt.

  • Egyre nő a politikai ellenállás Svájcban az ottan hadiipart érintő amerikai vámok miatt

 A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

Egy 36 darab F-35-ös vadászgép megrendelése áldozatul eshet Donald Trump Svájc elleni kereskedelmi háborújának, mivel Bernben egyre nő a politikai ellenállás a több milliárd frank értékű védelmi megállapodással szemben – írja a Politico.

Az amerikai elnök 39 százalékos vámot vetett ki a svájci exportra: ez a legmagasabb amerikai vám, amelyet a fejlett országokra vet ki a Trump-adminisztráció, és több mint kétszerese az Európai Unióra kivetett vámnak.

A Lockheed Martin F-35-ösöket a tervek szerint 2027 és 2030 között  szállítják majd a svájci légierőnek.

Svájc 2021-ben az F-35-ösök mellett döntött a francia Dassault Rafale vadászgépekkel szemben, ami a cikk szerint felbosszantotta Emmanuel Macron francia elnököt. Belföldön a 6 milliárd frankos projekt csak 50,1 százalékos támogatottsággal jutott át egy népszavazáson, ami egy nagyobb katonai beszerzés esetében elenyésző különbség.

Aztán jöttek a rossz hírek: Washington a múlt hónapban arról tájékoztatta Bernt, hogy a repülőgép végül több mint 1 milliárd frankba kerülhet és más fix áras európai megállapodásokkal ellentétben az amerikai katonai értékesítési keretrendszer nem kínál árgaranciákat.

„Az Egyesült Államok csak azt garantálja, hogy az olyan vásárlók, mint Svájc, ugyanazokat a feltételek fizetnek, mint az amerikai hadsereg” – írta Balthasar Glättli, a svájci zöldek törvényhozója a Politicónak küldött e-mailben. „De ezek az árak még emelkedhetnek – különösen most, hogy az Egyesült Államokba importált alkatrészeket vámok sújtják” – tette hozzá.

A cikk szerint a vámdöntés fokozza a szkepticizmust az amerikai vadászgépekkel kapcsolatban. „Az F-35-ös vadászgépek mostanra ismét politikai kérdéssé váltak” – mondta Hans-Peter Portmann, Karin Keller-Sutter elnök pártjának liberális képviselője egy svájci médiumnak.

A kormány eddig nem változtatott az irányvonalán. „A Szövetségi Tanács többször is megerősítette, hogy kitart az F-35-ös mellett. Ha ezt nem tennénk meg, nem lenne légvédelmünk” – mondta Keller-Sutter . 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Rózsaszín bikiniben hódít Berki Mazsi

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

„A Tesco önkiszolgáló kasszájában dolgozom, és van egy dolog, amit minden vásárlónak tudnia kellene”

Robbie Keane Lisztes állapotáról beszélt, majd riválisa nem kegyelmezett a játékosnak

Ez a három csillagjegy ősszel megismeri élete szerelmét

Szoboszlai és Slot is reagált a Liverpool kudarcára: „Remélem, mindenki elgondolkozik ezen”

Kristályfogás: nagyot kaszáltak a rendőrök a drograzzián

Rosszul teszed, ha így eszed a tükörtojást! A szakértő elmondja, hogyan illene

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

További híreink

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
2
Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz
3
Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó
4
Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést
5
A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel
6
Karácsony Gergely közpénzégetésnek nevezte az augusztus 20-i ünnepségsorozatot + videó
7
Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó
8
Az újonc legyőzte az ezüstérmest
9
Kristályfogás: nagyot kaszáltak a rendőrök a drograzzián
10
Csörte – Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!