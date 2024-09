Egyre nehezebb a nyugati országoknak kezelni a kialakult migrációs helyzetet + videó

Kétségtelen, hogy Olaszországnak már így is komoly problémát jelent a közbiztonság megteremtése. A kitoloncolások felgyorsítása az olasz kormány számára óriási feladat, a zárt migránstáborok itt is zsúfolásig telítődtek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.