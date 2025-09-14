Olaszország egyes iskoláiban alig látni már olasz gyerekeket az osztályokban. Helyettük főleg pakisztáni és bangladesi diákok tanulnak, akik sokszor egyáltalán nem tudnak olaszul. További gondot okoz, hogy néhány afrikai családból érkező kislány már egész kicsi korától elfedett arccal jár iskolába, így reggelente nem könnyű beazonosítani őket.
Külföld
Egyre nagyobb számban vannak a nyelvet nem beszélő, migrációs hátterű gyerekek az olasz iskolákban + videó
2025. szeptember 14., vasárnap 13:04 | HírTV