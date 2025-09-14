Keresés

2025. 09. 14. Vasárnap
Külföld

Egyre nagyobb számban vannak a nyelvet nem beszélő, migrációs hátterű gyerekek az olasz iskolákban + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 13:04 | HírTV
Olaszország probléma diákok migráció

Egyes olasz iskolákban már alig vannak olasz gyerekek. Erre hívta fel a figyelmet a Liga egyik EP-képviselője. Észak-Olaszországban, Monfalconéban például egy iskolai osztályban 27-ből 25 diák külföldi.

  • Egyre nagyobb számban vannak a nyelvet nem beszélő, migrációs hátterű gyerekek az olasz iskolákban + videó

Olaszország egyes iskoláiban alig látni már olasz gyerekeket az osztályokban. Helyettük főleg pakisztáni és bangladesi diákok tanulnak, akik sokszor egyáltalán nem tudnak olaszul. További gondot okoz, hogy néhány afrikai családból érkező kislány már egész kicsi korától elfedett arccal jár iskolába, így reggelente nem könnyű beazonosítani őket.

