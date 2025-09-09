Egyre nagyobb a nyomás Emanuel Macronon + videó

A kisebbségben kormányzó Francois Bayreau nem tudta a jelentős megszorításokat tartalmazó költségvetését elfogadtatni, ezért kért maga ellen bizalmi szavazást, de ez csak egy szelete az egyre mélyülő francia válságnak. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be.
Európa mélyponton: egyszerre küzd gazdasági visszaeséssel, biztonsági fenyegetésekkel, külpolitikai zűrzavarral és identitásválsággal – jelentette ki Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő Strasbourgban, közvetlenül Ursula von der Leyen szerdai évértékelője előtt. Csatlakozzon hozzánk, feltárjuk, hogyan mérgezi meg a válság Európa jövőjét – és mi a magyar válasz!