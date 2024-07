Egyre kezelhetetlenebbek a migránsbűnözők Olaszországban + videó

Az olasz börtönök falai között is gyakori a súlyos agresszió. Köztudott, hogy rettenetes körülmények között tartják fogva az olasz börtönökben a rabokat, akik nemcsak az őrökre, hanem társaikra nézve is kockázatot jelentenek. A híradások szerint egy dél-olaszországi börtönben fogva tartott észak-afrikai migráns végzett cellatársával. Az afrikai bevándorló szikével támadta meg társát és elvágta a torkát. A gyilkosság kiváltó oka egyelőre ismeretlen.

