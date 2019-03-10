2019. március 10.,
vasárnap, Ildikó napja

Egyre kevesebben a sárgamellényesek

Hír TV

2019. március 10., vasárnap 08:06, frissítve: vasárnap 08:12

Kezd "elnéptelenedni" a sárgamellényesek tömegmozgalma Franciaországban: most szombaton már tizedannyian se tüntettek, mint négy hónappal ezelőtt.
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