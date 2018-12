Egyre kevesebben a kormányellenes tüntetéseken

Többször is összecsaptak a rendőrökkel a sárgamellényesek szombaton Párizsban. A demonstrációk annak ellenére is folytatódtak, hogy a francia kormány megkérte a mozgalom tagjait, hogy a keddi, strasbourg-i merényletre való tisztelettel ezen a hétvégén ne menjenek ki az utcára. Ha teljesen nem is tűntek el, jelentősen kevesebben voltak az utcákon a sorozat ötödik hétvégéjén. Teljes alkotmányos átalakítást, közvetlen demokráciát, valamint Macron elnök lemondását követelték, de a sárgamellényes mozgalmat ma már inkább a véleményszabadság jelképének tartják.

„Elfogadtak néhány olyan törvényt, amibe nem volt beleszólásunk, és ez sok embernek nem tetszett. Már sokan voltak az utcákon. Először kezdődött azzal, hogy 80 km/h-ra csökkentették a megengedett sebességet, aztán jött a többi, és mindig, amikor az emberek elleneztek valamit, csak azért is továbbvitték. Most már szeretnénk, ha lenne beleszólásunk. Az is jól látható, hogy a többi ország mennyire figyeli azt, hogy mit csinálnak a sárgamellényesek, és ők is ugyanezt csinálják. Ez a demokrácia. Valami itt elkezdődött, és nem tudják megállítani” – mondta az egyik tüntető.

Országszerte több, mint 33 ezren, azaz csaknem feleannyian demonstráltak, mint az előző héten. Párizsban kétezren tüntettek a város különböző pontjain, több mint 110 személyt pedig előállítottak. A többször is erőszakossá váló demonstrációkat végül vízágyúkkal és könnygázzal oszlatták szét.

A városközpont üzleteit elővigyázatotsságból ismét bedeszkázták, de 2 héttel Karácsony előtt már egyre többen merészkedtek ki vásárolni a tüntetések ellenére is.

„Ma először mozdulunk ki karácsonyi vásárlásra. Az utóbbi 3 hétben inkább otthon maradtunk, mert az utcákon nagy volt a káosz. Most már láttuk a tévében, hogy lenyugodott a helyzet, és úgy gondoltuk, nekikezdünk” – így egy párizsi lakos.

A francia főváros bevételeinek nagy részét adó idegenforgalom azonban gondokkal küzd, az ünnepek előtt sokan látogatnak Párizsba, idén azonban ez nem olyan élmény, mint eddig. Több múzeum zárva tartott szombaton, a Louvre és az Eiffel-torony azonban nyitva állt.

„Ma reggel érkeztünk, és nem tudtunk bemenni a szállodába se nagyon, mert minden állomás le volt zárva, és 3 óránkba telt, mire eljutottunk oda, ahova akartunk” – mondta egy brit turista.

„Alig lehetett nyitva tartó boltot találni. Nem tudtuk megközelíteni a Diadalívet, csak kisbuszok voltak körülötte, meg füst” – panaszkodott egy másik angol.

A november közepén kezdődött tüntetések támogatottsága azonban - részben az erőszak miatt - egyre csökken. Elemzők szerint a résztvevők létszáma is azért csökkent jelentősen, mert már csak a radikális, rendbontás miatt gyülekező aktivisták mennek utcára, az eredeti békés ellenállást hirdető mozgalom azonban velük már nem akar azonosulni.

Európa-szerte tüntettek

A hétvégén több fővárosban is a helyi kormányzat ellen tiltakoztak baloldali ellenzékiek. Ausztriában a rasszizmus és a szociális juttatások csökkentése, Szerbiában a szólásszabadság, Olaszországban pedig a migrációs szabályozás szigorítása miatt tiltakoztak.