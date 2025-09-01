Keresés

Egyre jelentősebb erőt képviselnek az SCO tagállamai, Washingtonból is Kínát figyelik + videó

2025. szeptember 01., hétfő 12:32 | HírTV

Megkezdődött a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcstalálkozója Kínában.

  • Egyre jelentősebb erőt képviselnek az SCO tagállamai, Washingtonból is Kínát figyelik + videó

A résztvevő országok jelentős erőt képviselnek a világgazdaságban, ezért az eseményt az Egyesült Államokból is figyelemmel követik. A kínai elnök a megnyitón már egy új világrend megalakulásáról beszélt, az orosz elnök pedig elmondta: részletesen tájékoztatja a jelenlévő vezetőket, hogy milyen eredményeket értek el az amerikai elnökkel, az alaszkai csúcstalálkozón.

