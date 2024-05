Egyre jelentéktelenebbé válik a meghirdetett svájci békekonferencia

Vlagyimir Putyint nem hívták meg, és több nemzet vezetője is azt tervezi, hogy kihagyja a konferenciát. Biden a dél-olaszországi G7-csúcstalálkozó után repül Los Angelesbe egy adománygyűjtésre. Ott a hollywoodi sztárok mellett Barack Obama volt elnök is csatlakozik hozzá. Az amerikai elnök még inkább kampányüzemmódba kapcsol, megpróbálja ledolgozni Donald Trump korábbi elnök közvélemény-kutatási előnyét.

