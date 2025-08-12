Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 12. Kedd Klára napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Egyre inkább felerősödik az antiszemitizmus Olaszországban + videó

2025. augusztus 12., kedd 15:00 | HírTV

Aggasztóan felerősödött az antiszemitizmus Olaszországban. Két amerikai zsidó turistát támadott meg három férfi Velencében.

  • Egyre inkább felerősödik az antiszemitizmus Olaszországban + videó

Egyre súlyosabb formát ölt Olaszországban az antiszemitizmus. Korábban fenyegetések és verbális agresszió áldozatai voltak a zsidó közösség tagjai, mára már a tettlegességig fajult a helyzet. A hírek szerint két amerikai zsidó férfit és öt hónapos terhes feleségét támadták meg vasárnap este Velence Rialto negyedében. Az esti órákban a városnézés közben a Rialto hídon három férfi vette őket körül rágalmazni kezdték és halálosan megfenyegették. Később italokkal locsolták le és leköpdösték, telefonjaikat elvették és kutyákat uszítottak rájuk. Az áldozatok a közeli kóser étterembe menekültek, ahol az estét töltötték. A megfélemlített pár nem tett feljelentést a hatóságoknál, inkább azonnal távozott a városból. A támadásról a helyi zsidó közösséget tájékoztatták, akik jelezték a történteket a velencei rendőrségnek. A kivizsgálások elkezdődtek, a térfigyelő kamerák felvételei sokat segíthetnek a tettesek felderítésében. Az ortodox zsidó pár megszégyenítése és megfélemlítése, valamint kifosztása kétségtelenül rossz hírt vet nemcsak a lagúnák városágra, hanem Olaszországra is. A közelmúltban egy benzinkútnál rágalmaztak és vertek meg egy kipát viselő zsidó turistát, kisfia előtt. A zsidó közösség aggodalmát fejezte ki, hiszen egyre több incidens bizonyítja, hogy napról napra erősödik az antiszemitizmus Olaszországban.

További híreink

Borzalmas hírt közölt a gyönyörű Dávid Petra

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Gyászol Hollywood: elhunyt az egykori gyereksztár

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Alig 3 hónapja szült, máris tervben a következő baba? – Vasvári Vivien határozott igennel felelt a pletykákra

Donnarummát kirakták a keretből, meglepő helyen köthet ki a PSG kapusa

Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében

A „magyarszabály” miatt került átadólistára a DVTK két légiósa – hivatalos

Soha nem volt még ennyi lehetőség a fiatalok előtt

További híreink

Soha nem volt még ennyi lehetőség a fiatalok előtt

Gazdasági értelemben is nagyot szakíthat Oroszország az alaszkai csúccsal

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében
2
Bevándorlók támadtak meg és fosztottak ki német turistákat Rómában + videó
3
Botrányos adatok az ukrán menekültekről
4
Tragédia: kizuhant a negyedikről egy 16 éves fiú
5
Magyar Péter úgy húzná ki a HírTV dugóját a falból, mint egy hajszárítót + videó
6
Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó
7
Budai Gyula keményebb fellépést ígér: három év börtön is járhat az online agresszióért
8
Napindító: Orbán Viktor véleményét is kikérte az ukrajnai helyzetről Donald Trump + videó
9
Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal
10
Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

 Forr a nemzetközi diplomácia: Donald Trump a Trump-Putyin csúcstalálkozó után Karol Nawrocki új lengyel elnököt hívta meg a Fehér Házba szeptember 3-ra. A vezető, aki a választási kampányban is élvezte Trump támogatását, az ukrán válság árnyékában tárgyal az amerikai elnökkel, míg Donald Tusk lengyel kormányfő hoppon marad.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!