Egyre inkább felerősödik az antiszemitizmus Olaszországban + videó

Egyre súlyosabb formát ölt Olaszországban az antiszemitizmus. Korábban fenyegetések és verbális agresszió áldozatai voltak a zsidó közösség tagjai, mára már a tettlegességig fajult a helyzet. A hírek szerint két amerikai zsidó férfit és öt hónapos terhes feleségét támadták meg vasárnap este Velence Rialto negyedében. Az esti órákban a városnézés közben a Rialto hídon három férfi vette őket körül rágalmazni kezdték és halálosan megfenyegették. Később italokkal locsolták le és leköpdösték, telefonjaikat elvették és kutyákat uszítottak rájuk. Az áldozatok a közeli kóser étterembe menekültek, ahol az estét töltötték. A megfélemlített pár nem tett feljelentést a hatóságoknál, inkább azonnal távozott a városból. A támadásról a helyi zsidó közösséget tájékoztatták, akik jelezték a történteket a velencei rendőrségnek. A kivizsgálások elkezdődtek, a térfigyelő kamerák felvételei sokat segíthetnek a tettesek felderítésében. Az ortodox zsidó pár megszégyenítése és megfélemlítése, valamint kifosztása kétségtelenül rossz hírt vet nemcsak a lagúnák városágra, hanem Olaszországra is. A közelmúltban egy benzinkútnál rágalmaztak és vertek meg egy kipát viselő zsidó turistát, kisfia előtt. A zsidó közösség aggodalmát fejezte ki, hiszen egyre több incidens bizonyítja, hogy napról napra erősödik az antiszemitizmus Olaszországban.