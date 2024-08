Egyre gyakrabbak a lázadások és az öngyilkosságok az olasz börtönökben az embertelen körülmények miatt + videó

Megosztás itt:

Elszabadultak az indulatok az olasz börtönökben. Sajtóbeszámolók szerint egymás után robbannak ki lázadások az ország különböző fogdájában és egy újabb rab követett el öngyilkosságot.

Pokoli a helyzet a torinói börtönben - írják a lapok. Az észak-olaszországi fogdában óriási verekedés alakult ki az őrök és a fogva tartottak között. 10 rendőr sérült meg súlyosan, 8-an kórházba kerültek az órákon keresztül tartó összecsapás következtében. 120 rendfenntartó beavatkozásra volt szükség a helyzet helyreállítására.

Egyre tragikusabb állapotok uralkodnak a zsúfolásig tömött olasz börtönökben, a rabok mindent megtesznek, hogy szökni próbáljanak. A torinói fogdában két épületszárnyban egyszerre robbant ki a lázadás. Egy kisebb tíz fős csoport verekedésével kezdődött a délutáni órákban, ezt követően matracokat gyújtottak fel. A tömény füst hirtelen elterjedése miatt az őrök a szabadba vezényelték a rabokat, miközben a másik épületszárnyban is tüzet raktak bútorokból és matracokból. A rendfenntartók beavatkozását az is nehezítette, hogy a rabok olajat öntöttek a folyosók padlójára. Csak a hajnali órákban sikerült helyreállítani a rendet, több megerősítő osztag bevonásával. Összesen 120 rendőr vett részt a lázadás elfolyásában. A sajtó további zavargásokról is beszámolt. Iveraában egy migráns támadott meg egy börtönőrt, Biellában pedig két rendőrt sebesítettek meg a rabok.

Parmában a cellájában vetett véget életének egy fogvatartott. Idén ez a 67-dik öngyilkossági eset az olasz börtönökben. A statisztikák szerint az év eleje óta 40 börtönfelkelésre volt példa és 50 rendőr sérült meg súlyosan az összecsapásokban. A szakszervezetek a katonaság állandó jelenlétét és taserek használatának engedélyezését kérik a belügyminisztériumtól a tarthatatlanná vált helyzet kezeléséhez.