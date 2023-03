Egyre erőszakosabbak a tüntetések Párizsban

Megosztás itt:

Az elégedetlenség onnan ered, hogy Emmanuel Macron francia elnök a parlamentet megkerülve, különleges alkotmányos jogkörére hivatkozva fogadta el nyugdíjreformot, amely két évvel, 62-ről 64 évre emeli a nyugdíjkorhatárt.

Már a tervezet bemutatásakor is tüntetéshullám kezdődött, csütörtökön több mint kétszáz ember őrizetbe vettek.

Az ellenzéki jobboldali Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője szerint ez a helyzet a kormány és Emmanuel Macron totális kudarcának beismerése. Marie Le Pen hangsúlyozta, hogy az ő csoportja is bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, de kész megszavazni a baloldal javaslatát is a kabinet megbuktatására.

Reagált a magyar külügy

Ha ezek után bárki a magyar jogállamiságot kritizálja, nevessük ki együtt

- így reagált a külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy a franciák parlamenti szavazás nélkül módosították a nyugdíjtörvényt.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy Németországban pedig feles többséggel a választási törvényt változtatták meg.