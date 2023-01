Egyre erőszakosabbak a migránsok Svédországban

Megosztás itt:

Az előző baloldali kormányok többször közölték, hogy térdre fogják kényszeríteni a bűnözői bandákat és megálljt parancsolnak az erőszaknak. Ez nem sikerült, évről évre emelkedik az erőszakos bűncselekmények száma. Egy tavalyi nemzeti felmérésből kiderül, hogy a svédek 27 százaléka fél este kimenni az utcára, a sebezhető negyedekben lakók, azaz a no go zónákban ez az arány 49. Ez nem véletlen. Az év minden napjára jutott egy lövöldözés, összesen 378-szor dördültek el fegyverek az országban.

2022-ben már augusztusban elérte a lövöldözések következtében elhunytak száma a tavalyit, az év utolsó napjára pedig összesen 63-ra nőtt az áldozatok száma. Összehasonlításképpen ez hatszor annyi, mint amennyi áldozat összesen volt a szomszédos országokban, azaz Norvégiában, Dániában és Finnországban együttesen.

Az ünnepek sem teltek nyugodtan, különösen a fővárosban nem. Az unió soros elnökségét éppen átvenni készülő Stockholmban karácsony és szilveszter napján is lelőttek egy, a szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható migrációs hátterű férfit, többen pedig megsérültek. A két ünnep között pedig öt helyen is voltak Stockholmban robbantások. A rendőrség szerint nem zárható ki, hogy ezek összefüggnek, bandaleszámolások állhatnak a háttérben. Az új év sem indult jól, január elsején két nagyerejű robbantás is volt, szintén a fővárosban, tegnap pedig a metró egy külvárosi állomásán lőttek agyon egy fiatalt.

A kormányrudat októberben a jobboldal vette át. Ulf Kristersson kormánya eltökélt az erőszak megfékezésében. A kormányfő leszögezte, hogy nem fog egyik napról a másikra sikerülni, ugyanakkor megkezdték a drasztikus törvénymódosítások előkészítését...többek között példul a szervezetten elkövetett bűncselekmények büntetési tételeinek duplájára emelésével.