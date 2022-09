Egyre éleződik a feszültség Irán és az Egyesült Államok között

Megosztás itt:

Habár szó szerint egyetlen nyilatkozatban sem említették, több mint valószínű, hogy a külső fenyegetés, ami ellen a rendszereket telepítették, nem más, mint Washington.

Az Egyesült Államok és Irán között az elmúlt hetekben újra fokozódott a feszültség, miután utóbbi megpróbált lefoglalni két amerikai tengeri drónt a Vörös-tenger nemzetközi vizein. A Pentagon első vádjait még tagadta Teherán, azonban többszöri figyelmeztetést követően múlt hét pénteken visszaszolgáltatta a zsákmányolt drónokat. – Az iráni haditengerészet fregattja, miután figyelmeztette az Egyesült Államok flottáját, azért foglalta le a két hajót, hogy lehetséges balesetet előzzön meg. Miután a nemzetközi hajózási útvonalak biztosítva lettek, a két hajót egy biztonságos területen szabadjára engedték – számoltak be a történtekről az iráni állami televízióban.

Az amerikaiak szerint Teherán a pilóta nélküli eszközök által használt technológiát akarja megkaparítani, amit aztán később saját katonai céljaira használna fel.

A feszültségek további fellángolásához vezetett az is, hogy vasárnap két nagy hatótávolságú, atomfegyverek hordozására is képes B–52-es amerikai nehézbombázó hajtott végre gyakorlórepülést a közel-keleti térség fölött. Az amerikai gépekhez szaúdi, kuvaiti, valamint izraeli harci repülők is csatlakoztak. Alexus Grynkewich altábornagy szerint az ilyen gyakorlatok elengedhetetlenek, hogy demonstrálják: a szövetségesek képesek egyesíteni erőiket ellenfeleik elrettentése, szükség esetén legyőzése céljából. Ezt megelőzően júniusban tartottak hasonló repülést, akkor is az iráni−amerikai feszültségek fokozódása miatt.

A két ország viszonya – habár előtte sem volt jónak nevezhető – 2018-ban romlott meg újra, miután Donald Trump akkori amerikai elnök egyoldalúan kihátrált a Teheránnal kötött nukleáris megállapodásból. Az elmúlt két évben folyamatosak a tárgyalások az alku újraélesztésére, azonban eddig kevés eredményt hoztak. Egyes információk arról számoltak be, hogy Irán jelenleg minden eddiginél közelebb áll ahhoz, hogy atomfegyvert hozzon létre, ami tovább veszélyezteti a Közel-Kelet amúgy sem túl fényes biztonsági helyzetét.

Magyar Nemzet