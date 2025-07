Egyre élesedik a feszültség a muzulmánok, a keresztények és a jobboldali politika között Olaszországban + videó

Megosztás itt:

Az olasz sajtó arról számol be, hogy a hatóságok Velencében megvonták egy illegálisan működő mecset engedélyét. Az imaház bezárása miatt megmozdulást szervezett a muzulmán közösség, ahol agresszív támadások hangzottak el a jobbközép kormánnyal szemben. Az imám fasiszta pártnak nevezte az Olasz Testvérek alakulatot. Azt állította, hogy gyűlöletkeltéssel a társadalom megosztásával, félelemkeltéssel gyarapítja népszerűségét. A vallási vezető később azzal fenyegetőzött, hogy ha az olasz kormány nem hagy fel a muzulmánok kritizálásával, akkor visszatérnek a múlt sötét időszakai. Végül azzal vádolta a jobboldali politikusokat, hogy a tudatlan emberek körében terjesztik az iszlám elleni gyűlöletet, hogy minél több szavazatra tegyenek szert. Kétségtelen, hogy egyre erősebbek a feszültségek az Olaszországban élő muzulmánok a jobboldali politika, és az egyház között. Ráadásul a muzulmánok erőteljes térítésbe is kezdtek. Korábban főként a világhálón terjed az iszlám propaganda, mára már az olasz településekre is beférkőztek. A helyi sajtó arról számol be, hogy az észak – olaszországi Mestrében házról házra járnak a muzulmánok, hogy az iszlám hitre térítsék az olaszokat. Hat oldalas, olasz és angol nyelvű ismertetőanyaggal szórták meg a postaládákat, melyek az iszlám bemutatását és a megtérés sürgősségét hirdetik. A Liga politikusai aggasztónak tartják a térítési hadjáratot. Különösen azt követően, hogy egyre több imám prédikál a kereszténység, a nyugati és az olasz kultúra, valamint a demokratikus értékek ellen.