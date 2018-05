Egymillió egyenruhás vigyázza az iraki voksolást

NEM VÁR MARKÁNS VÁLTOZÁST A KORMÁNYZATI STÍLUSBAN ÉS A MINISZTERELNÖKI SZEREPFELFOGÁSBAN KÖVÉR LÁSZLÓ. SNEIDER TAMÁST VÁLASZTOTTA ELNÖKKÉ A JOBBIK TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSA. AZ ELNÖKI POSZTÉRT SNEIDER TAMÁS ÉS TOROCZKAI LÁSZLÓ, AZ ALELNÖKI POSZTÉRT GYÖNGYÖSI MÁRTON ÉS DÚRÓ DÓRA INDULNAK. MÁJUS VÉGÉIG IGÉNYELHETIK A TÁRSASHÁZAK A TÉLI REZSICSÖKKENTÉST. A SÁNDOR-PALOTÁBAN FOGADTA JUAN MANUEL SANTOS KOLUMBIAI ELNÖKÖT ÁDER JÁNOS. ÁDER: MAGYARORSZÁG ÉS KOLUMBIA TÖBB TERÜLETEN IS EGYÜTTMÛKÖDHET. ÉVOSZ: KÖZÉPTÁVÚ KORMÁNYZATI PROGRAMOKRA VAN SZÜKSÉG AZ ÉPÍTÕIPARBAN MAGYAR HÍRLAP. MEGKEZDÕDTEK A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK IRAKBAN. SZAVAZÓHELYISÉG ELLENI MERÉNYLETBEN MEGHALT TÖBB MILICISTA IRAKBAN, TÖBB MÁS MERÉNYLETET MEGHIÚSÍTOTTAK. LÍBIAI BELÜGYMINISZTER: 1,5 MILLIÓ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ VAN LÍBIÁBAN, AKIK EURÓPÁBA AKARNAK JUTNI. AUSZTRIÁBAN ÚJABB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A HATÁRELLENÕRZÉSEKET. A MEGTÁMADOTT MONTENEGRÓI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉNEK KIVIZSGÁLÁSÁT KÖVETELI AZ EU. OLIVERA LAKICRA KEDDEN KÉSÕ ESTE LÕTTEK RÁ EDDIG ISMERETLEN ELKÖVETÕK A HÁZA ELÕTT. GYILKOSSÁG ÁLDOZATA LETT MEXIKÓBAN EGY NÉMET ÉS EGY LENGYEL KERÉKPÁROS. ELRABOLTAK KONGÓBAN KÉT NYUGATI TURISTÁT EGY NEMZETI PARKBÓL, EGYIK KÍSÉRÕJÜKET AGYONLÕTTÉK. A VOLKSWAGEN VISSZAHÍVJA 411 EZER GÉPKOCSIJÁT BIZTONSÁGIÖV-HIBA MIATT. LEMONDOTT A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA ÜGYNÖKSÉG ALELNÖKE, DÖNTÉSÉT NEM INDOKOLTA MEG. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK AZT KÖZÖLTE, HOGY LONDON TARTJA MAGÁT AZ IRÁNI ATOMALKUHOZ. TÖRÖKORSZÁG FOLYTATJA A KERESKEDELMET IRÁNNAL AZ ATOMALKU AMERIKAI FELMONDÁSA ELLENÉRE IS. SZABADLÁBRA KERÜLHET ANVAR IBRAHIM MALAJZIAI ELLENZÉKI VEZETÕ, AKI 2015 ÓTA ÜL BÖRTÖNBEN. DROGKERESKEDÕKET FOGTAK EL BUDAPESTEN A XIV. KERÜLETBEN, KÉTKILÓNYI KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A RENDÕRÖK. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉTVÉGÉN A HÉV HELYETT AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS NAGYICCE KÖZÖTT. ELGÁZOLT EGY EMBERT A VONAT SZENTGOTTHÁRDNÁL, AZONNAL MEGHALT. KAMION ÉS KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M6-OS AUTÓPÁLYA 136-OS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.