Egykoron gyáván, hátulról támadtak, most rettegnek a magyar börtönöktől az erőszakos antifák

A hat embert a német vádhatóság a bűnszövetkezeti tagsággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítja.

Az érintettek ügyvédeinek hétfői tájékoztatása szerint a német, lengyel és magyar állampolgárok bántalmazásával vádolt gyanúsítottak azzal a kérvénnyel jelentkeztek a német hatóságoknál, hogy "a jobboldali autoriter magyar rezsim" és az ottani "börtönök embertelen körülményei" miatt ne adják ki őket Magyarországnak, hanem Németországban állítsák őket bíróság elé.

A gyanúsítottak egyike, Paul M. a Lina E. lipcsei diáklány vezette erőszakos csoporthoz tartozott, amiért az abban a csoportosulásban elkövetett hasonló bűncselekményeket is terhére róják. Lina E. maga is támadásokat követett el szélsőjobboldalinak tartott személyek ellen súlyos sérüléseket okozva. Az illetékes szászországi tartományi bíróság 2023 májusában több év szabadságvesztéssel sújtotta Lina E.-t és több társát.

Január 20-án egy hetedik gyanúsított is feladta magát, de Zaid A. ellen ügyvédjének tájékoztatása szerint nincs német elfogatóparancs, hanem egy Magyarországról kiadott európai elfogatóparancs. A jogász szerint most egy ebben illetékes törvényszéknek kell döntenie a férfi kiadatásáról Magyarországnak. Zaid A.-t szintén bűnszövetkezeti tagsággal és csoportosan elkövetett súlyos testi sértéssel vádolják.

