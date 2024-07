Egykori Bundeswehr tábornok: Ukrajna lehet a NATO Vietnamja

Harald Kujat korábban már figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai háború „a XXI. század eredeti katasztrófájává” válhat. Ennek kapcsán most kifejtette, hogy George F. Kennan az első világháborút a XX. század nagy katasztrófájaként jellemezte, mert már magában hordozta a második világháború és így a hidegháború magvait is. A NATO most ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Ezekben az években döntően hozzájárult tagállamai függetlenségéhez, szabadságához és biztonságához.

