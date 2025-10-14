Keresés

2025. 10. 14.
Egyetlen pillanat, 91 sérült: a szlovákiai vonatbaleset drámája és a felelősség kérdése

2025. október 14., kedd 16:00 | Hír TV

Tragikus vonatbaleset rázta meg Szlovákiát alig pár kilométerre a magyar határtól: két gyorsvonat ütközött össze egy alagút előtt, 91 ember megsérült. A hatóságok emberi mulasztásra gyanakodnak, az egyik mozdonyvezetőt őrizetbe vették, a másikat súlyos sérülésekkel ápolják.

Egy pillanat, ami mindent megváltoztatott: horror a síneken

Hétfő délelőtt békesen robogott a két gyorsvonat a Rozsnyóhoz közeli, festői tájon. Az utasok talán az ablakon bámultak kifelé vagy a telefonjukat nyomkodták, nem is sejtve, hogy egyetlen pillanat múlva az életükért fognak küzdeni. Egy olyan pályaszakaszon, ahol a két vágány egyre szűkül, a két acélszörnyeteg frontálisan ütközött. Az egyik szerelvény kisiklott, a másik a vágányon maradt, de mindkettőben elszabadult a pokol. A balesetben összesen 91 ember sérült meg, a mentők és a tűzoltók órákon át küzdöttek a romok között rekedtekért.

Emberi hiba vagy rendszerhiba? Keresik a felelőst

A katasztrófa után azonnal megindult a vizsgálat: mi okozhatta ezt a felfoghatatlan tragédiát? Matús Sutaj Estok belügyminiszter már a helyszínen úgy nyilatkozott, valószínűleg emberi mulasztás áll a háttérben. Ezt a gyanút erősíti, hogy a rendőrség kedden általános veszélyeztetés címén indított eljárást, és őrizetbe vette az egyik mozdonyvezetőt. A sors drámai fordulata, hogy a másik szerelvény vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A kérdés most az, hogy egyetlen ember végzetes hibája, vagy a vasúti rendszer rejtett hiányossága vezetett-e a katasztrófához.

A tragédia mérlege: küzdelem az életekért a kórházakban

Kamil Sasko egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a sérültek közül egynek az állapota még mindig válságos, de a többiek már nincsenek életveszélyben. Jelenleg 19 sérültet ápolnak három kórházban, közülük többeket meg is kellett operálni. A mentőegységek és az orvosok áldozatos munkájának köszönhető, hogy a balesetnek nincsenek halálos áldozatai. A szlovák vasúti társaság a keletkezett anyagi kárt előzetesen több mint kétmillió euróra becsülte, de az emberi sorsokban okozott törés felbecsülhetetlen.

 Kövesse velünk a szlovákiai vonatbaleset legfrissebb fejleményeit és a vizsgálat eredményeit!

Forrás: MTI

Fotó: Videófelvétel X/TransInfo.Pl

 

